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Updated Сегодня, 07:16

Маршрут одного из автобусов изменится в Тюмени

17 февраля 2023, 07:16
Фото: 1MI

Маршрут автобуса №68 изменится в Тюмени

В Тюмени с 25 февраля будут внесены изменения в маршрут автобуса №68, следующего от Мыса до улицы Б. Комиссаров. Об этом сообщили в Тюменьгортрансе.

Согласно информации, с этого дня в пути следования транспорта по прямому направлению появятся новые остановочные пункты — «Тюмень Сити Молл» и «ул. Мусоргского».

Жителям также напомнили, что расписание общественного транспорта можно узнать на сайте Тюменьгортранса, в мобильном приложении «Тюменский транспорт», по телефону справочной службы 8-800-250-0722 и на остановках.

Ранее «Наш город» писал, что у тюменцев стали массово списываться деньги за проезд.

Фото: Тюменьгортранс
У тюменцев массово списывают деньги с карты за старые поездки в автобусе
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#Вера Романескул#Общество#Транспорт#Общественный транспорт#Изменения движения#Новости#Тюменская область
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