Маршрут одного из автобусов изменится в Тюмени

Маршрут автобуса №68 изменится в Тюмени

В Тюмени с 25 февраля будут внесены изменения в маршрут автобуса №68, следующего от Мыса до улицы Б. Комиссаров. Об этом сообщили в Тюменьгортрансе.

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