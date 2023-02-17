Маршрут одного из автобусов изменится в Тюмени

Posted Сегодня, 07:16
Published Сегодня, 07:16
Modified Сегодня, 07:16
Updated Сегодня, 07:16
Согласно информации, с этого дня в пути следования транспорта по прямому направлению появятся новые остановочные пункты — «Тюмень Сити Молл» и «ул. Мусоргского».
Жителям также напомнили, что расписание общественного транспорта можно узнать на сайте Тюменьгортранса, в мобильном приложении «Тюменский транспорт», по телефону справочной службы 8-800-250-0722 и на остановках.
Ранее «Наш город» писал, что у тюменцев стали массово списываться деньги за проезд.