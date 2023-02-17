Лекции, мастер-классы и книгооменник: новый экодом открылся в Тюмени

Posted Сегодня, 09:44
Published Сегодня, 09:44
Modified Сегодня, 09:44
Updated Сегодня, 09:44
Экодом, расположенный в районе Мыс, стал уже третьим в столице региона. Его гости смогут сдать вторсырье на переработку, воспользоваться книгообменником, а также узнать о вторичном использовании материалов и научиться сортировать отходы.
Кроме того, для посетителей доступен многофункциональный коворкинг, который является частью уникального образовательно-экологического уральского проекта, реализуемого Холдинговой компанией «Экологические системы» в Тюменской и Свердловской областях, ХМАО-Югре и ЯНАО.
«Здесь мы проводим лекции. Есть небольшая мастерская ресайклинга, где показываем превращение отходов в новые вещи, приглашаем людей на мастер-классы и показываем, как, например, из крышек можно изготовить новое изделие, дав им вторую жизнь», — рассказала участница проекта Кристина Гребнева.
В том, чтобы дать отходам вторую жизнь, представителям экодома помогают велошредер, термопресс и инжектор.
По словам Кристины Гребневой, мастер-классы пользуются большой популярностью у жителей. Да и появившиеся ранее экодома «Гудвин» и «Центральный» успели полюбиться горожанам. За три месяца их посетило уже более 5,5 тысячи человек.
«Большое количество людей посчитало, что экодом — это их дом. Потому что таким домом — чистым, с чистым воздухом, чистой водой — наши тюменцы хотят видеть свое будущее», — отметила на открытии третьего экодома депутат Тюменской облдумы Инна Лосева.
Однако на этом авторы проекта останавливаться не собираются. В скором времени планируется открытие экодома в районе ТЦ «Кристалл». Также подобные площадки появятся в Ишиме и Тобольске.
«Когда мы с ТЭО обсуждали идею создания такого эколого-просветительского проекта, мы много думали над его продвижением и привлечением населения к сдаче вторсырья. Но, оказалось, все намного проще: люди готовы и хотят вести экологически осознанный образ жизни, надо было только создать такую возможность. Успех экодомов также и в том, что в них вложено много правильных принципов СИБУРа и ТЭО в части ответственного отношения к отходам, их переработке и повторному использованию. Мы гордимся открытием третьего экодома и уже начинаем трудиться над проектом в Тобольске!», — поделилась Анастасия Прошева, главный эксперт направления «Экономика замкнутого цикла», СИБУР.
Экодом «Сити Молл» находится по адресу: ул. Тимофея Чаркова, 60 стр 3. Площадка работает со вторника по субботу с 10:00 до 19:00. С 14:00 до 15:00 — перерыв на обед. Воскресенье и понедельник — выходные дни.