Куда тюменцам сходить на Масленицу

Posted Сегодня, 04:32
Published Сегодня, 04:32
Modified Сегодня, 04:34
Updated Сегодня, 04:34
В этом году главная городская Масленица пройдет в парке Заречный 26 февраля с 12:00 до 15:00. Для гостей праздника творческие коллективы исполнят фольклорные песни, покажут кульное представление. Также горожане смогут принять участие в различных играх и забавах, кулачных боях, беге в мешках, боях на бревне, метанию валенков, хороводе. Для силачей есть другие испытания: поднятие гири, забивание гвоздей, колка дров.
Не обойдет и без угощения – в рамках праздника будут работать ярморочные торговые ряды, где можно будет не только подкрепиться блинами, но и купить угощения на свой праздничный стол.
Завершит программу костюмированное шествие, где все желающие в сопровождении музыкантов и аниматоров, проследуют с «Колесами желаний» в руках до главной Масленицы-красавицы. Организаторы установят все «Колеса желаний», а после чего предстоит традиционное сожжение.
На улице Дзержинского зиму провожать в этом году будут 25 февраля. В этот день здесь с 12:00 до 19:00 будет работать праздничная ярмарка. Также запланированы театрализованные выступления местных творческих коллективов.
В тюменском поселке Тарманы народные гуляния пройдут 26 февраля. С 11:00 до 19:00 здесь будут работать тематические площадки, выступать артисты. В 12:00 откроется фестиваль «Весна пришла, весне дорогу». С 12:30 начнутся различные соревнования для гостей праздника. В 15:30 состоится выступление солистки группы «Томат» Ирины Медведевой – для тюменцев и гостей города она исполнит русские песни на современный лад. В 16:30 начнется театрализованное представление с Бабой Ягой и Лешим «Как весну встретишь, так ее и проведешь».
Закрытие фестиваля «От зимы к солнцу», огненное шоу, сжигание чучела запланировано на 18:30.
На базе отдых Верхний Бор 26 февраля тоже будут провожать зиму и праздновать Масленицу. Для гостей праздника подготовили традиционные зимние забавы, масленичные угощения и многое другое. Начало праздника в 13:00. Стоимость билетов – от 2 тысяч рублей.
В Кулига Парке 26 февраля пройдет Санный день. Гостей приглашают принять участие в в самом масштабном тимбилдинге. Организаторы обещают, что его запомнит весь город.
«26 февраля 2023 года на базе отдыха «Кулига-Парк» компании произведут фееричный спуск с горнолыжного склона на самодельных санях», - отмечают организаторы праздника.
Помимо этого, запланированы различные конкурсы, игры и, конечно, сжигание чучела Масленицы.
Народныегуляния «Масленичный разгуляй» пройдут и на территории баз отдыха «Горячий источник Советский» и «Сосновый бор».
В Тобольске 26 февраля с 10 утра на Базарной площади начнёт работу ярмарка. Праздник начнётся в 12:15 с Масленичного шествия от улицы Ленина до Базарной площади. Здесь, на новой большой сцене, пройдёт трёхчасовая концертная программа «Разгуляй» от артистов Центра искусств и культуры Тобольска.
Одним из ярких моментов праздника станет масленичный столб - самые смелые с 13:00 смогут побороться за сертификаты на бытовую технику, а гости праздника активно их поддержат.
Впервые в Тобольске пройдут поросячьи бега. В 13:30 три поросёнка: Ниф-Ниф, Наф-Наф и Нуф-Нуф побегут наперегонки по специально оборудованной трассе.
Будут и традиционные площадки: богатырские потехи, где можно поучаствовать в бое подушками и в других силовых конкурсах. Братья Арангуловы проведут силовое шоу, где примут участие сильнейшие люди Тюменской области. Дети и взрослые смогут поучаствовать в Народном базаре, где без денег можно обменять красные вещицы и игрушки. Гости смогут сфотографироваться на пяти ярких масленичных фотозонах и бесплатно поучаствовать в аттракционах: «масленичное колесо желаний», «заплети удачу» и гигантские ракетки.
Все гости мероприятия смогут принять участие в розыгрыше призов и попытать удачу на главный приз: Мангал и 10 кг шашлыка!
Сжигание чучела Масленицы пройдёт с 15:45 на улице Хохрякова. Дойти туда можно вместе с масленичным шествием во главе которого будет Царь Блин и ряженые.
В Ялуторовске в этом году зиму будут провожать 26 февраля с блинами на Сретенской площади. Традиционно местные блинопеки приготовят 3-метровый ароматный блин, которым угостят всех желающих.
Здесь же состоится катание на санях, ярмарка со скоморохами, шутками, песнями да плясками, детские игры на всей площадке, выступление творческих коллективов, шоу Богатырей, самостоятельное выпекание блина на себе на счастье, выставка-ярмарка ялуторовских мастеров и многое другое. Кроме того, будут работать ярмарочные ряды, где можно будет приобрести шашлыки, блины, продукцию ялуторовского молочного и мясокомбината.
Желающие могут приобрети тур на ялуторовскую Масленицу с отъездом из Тюмени. Стоимость билетов от 2 тысяч рублей для школьников и 2 тысяч 100 рублей для взрослых. В программу входит трансфер Тюмень - Ялуторовск - Тюмень; путевая экскурсия, обзорная экскурсия по Ялуторовску.