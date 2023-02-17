Куда тюменцам сходить на Масленицу

Будут и традиционные площадки: богатырские потехи, где можно поучаствовать в бое подушками и в других силовых конкурсах. Братья Арангуловы проведут силовое шоу, где примут участие сильнейшие люди Тюменской области. Дети и взрослые смогут поучаствовать в Народном базаре, где без денег можно обменять красные вещицы и игрушки. Гости смогут сфотографироваться на пяти ярких масленичных фотозонах и бесплатно поучаствовать в аттракционах: «масленичное колесо желаний», «заплети удачу» и гигантские ракетки.