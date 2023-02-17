Из тюменских аптек исчезает популярный антибиотик

Posted Сегодня, 06:26
Published Сегодня, 06:26
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Updated Сегодня, 06:46
Полностью отсутствует препарат в интернет-аптеке «еАптека». В сети «Аптека от склада» лекарственное средство имеется в наличии только в трех точках. Также небольшой дефицит данного препарата отмечен в интернет-аптеке «Аптека.ру».
«Наш Город» отправил запрос в департамент здравоохранения Тюменской области. Официальные комментарии ожидаются.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в ряде аптек регистрируются перебои с доставкой рецептурных препаратов «Коапровель», «Тамифлю», «Трамадов» и «Фарестон».