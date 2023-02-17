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Published Сегодня, 06:26

Modified Сегодня, 06:46

Updated Сегодня, 06:46

Из тюменских аптек исчезает популярный антибиотик

17 февраля 2023, 06:26
Фото: 1MI

Из ассортимента тюменских аптек исчезает популярный антибиотик

Из ассортимента тюменских аптек исчезает антибиотик, в составе которого имеется действующее вещество амоксициллин. Найти лекарство, которое применяют для лечения ангины, пневмонии, кожных инфекций и инфекций мочевыводящих путей, можно теперь далеко не во всех аптеках.
Сюжет
Тюмень

Полностью отсутствует препарат в интернет-аптеке «еАптека». В сети «Аптека от склада» лекарственное средство имеется в наличии только в трех точках. Также небольшой дефицит данного препарата отмечен в интернет-аптеке «Аптека.ру».

«Наш Город» отправил запрос в департамент здравоохранения Тюменской области. Официальные комментарии ожидаются.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в ряде аптек регистрируются перебои с доставкой рецептурных препаратов «Коапровель», «Тамифлю», «Трамадов» и «Фарестон».

В тюменских аптеках возник дефицит рецептурных лекарств
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#Общество#Новости тюмени#Аптеки#Лекарства#Дефицит#Тюмень#Тюменская область#Валентина Бурнашева
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