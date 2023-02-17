Из тюменских аптек исчезает популярный антибиотик

Из ассортимента тюменских аптек исчезает популярный антибиотик

Из ассортимента тюменских аптек исчезает антибиотик, в составе которого имеется действующее вещество амоксициллин. Найти лекарство, которое применяют для лечения ангины, пневмонии, кожных инфекций и инфекций мочевыводящих путей, можно теперь далеко не во всех аптеках.

Сюжет Тюмень