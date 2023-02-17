«Грязно, все ободрано и засохшая мышь»: инфекционная больница ужаснула пациентов

В комментариях подтвердили, что внешний вид помещений в организации здравоохранения оставляет желать лучшего, однако пациенты оказались довольны работой врачей. Тем не менее не все согласились, что состояние больницы можно оправдать тем, что в ней работает квалифицированный медперсонал.