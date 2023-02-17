«Грязно, все ободрано и засохшая мышь»: инфекционная больница ужаснула пациентов

Posted Сегодня, 16:33
Published Сегодня, 16:33
Modified Сегодня, 16:46
Updated Сегодня, 16:46
«Жена с ребенком попали в детскую инфекцию города Ишима Тюменской области с температурой 40, в палате грязно, никаких условий пребывания с маленькими детьми, спали на одной кровати с сыном. Все ободрано, штукатурка отслаивается, трубы ржавые и все вентиляции заклеены малярным скотчем. На окнах были найдены засохшая мышь и насекомые. Может, уже пора Департаменту Здравоохранения делать ремонты в больницах!!! Это просто ужас стыд и позор!» — возмутился подписчик.
В комментариях подтвердили, что внешний вид помещений в организации здравоохранения оставляет желать лучшего, однако пациенты оказались довольны работой врачей. Тем не менее не все согласились, что состояние больницы можно оправдать тем, что в ней работает квалифицированный медперсонал.
«Пока люди будут оправдывать эти „гадюшники“, по недоразумению называющиеся больничными палатами, так ничего и не изменится», — ответил один из местных жителей.
Ранее «Наш город» писал, что горожане в очередной раз жаловались на состояние детского отделения областной инфекционной клинической больницы города Тюмени, где отсутствовал ремонт и было очень холодно.