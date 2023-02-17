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Published Сегодня, 16:33

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Updated Сегодня, 16:46

«Грязно, все ободрано и засохшая мышь»: инфекционная больница ужаснула пациентов

17 февраля 2023, 16:33
Фото: ЧС Тюмень

Детское инфекционное отделение больницы Ишима в Тюменской области возмутило больных

В паблике «ЧС Тюмень» появилась жалоба от местного жителя на состояние детского инфекционного отделения медучреждения в Ишиме. К опубликованному посту он приложил фотоснимки больницы с отвалившейся плиткой, потрескавшейся штукатуркой и рваным линолеумом.
«Жена с ребенком попали в детскую инфекцию города Ишима Тюменской области с температурой 40, в палате грязно, никаких условий пребывания с маленькими детьми, спали на одной кровати с сыном. Все ободрано, штукатурка отслаивается, трубы ржавые и все вентиляции заклеены малярным скотчем. На окнах были найдены засохшая мышь и насекомые. Может, уже пора Департаменту Здравоохранения делать ремонты в больницах!!! Это просто ужас стыд и позор!» — возмутился подписчик.

В комментариях подтвердили, что внешний вид помещений в организации здравоохранения оставляет желать лучшего, однако пациенты оказались довольны работой врачей. Тем не менее не все согласились, что состояние больницы можно оправдать тем, что в ней работает квалифицированный медперсонал.

«Пока люди будут оправдывать эти „гадюшники“, по недоразумению называющиеся больничными палатами, так ничего и не изменится», — ответил один из местных жителей.

Ранее «Наш город» писал, что горожане в очередной раз жаловались на состояние детского отделения областной инфекционной клинической больницы города Тюмени, где отсутствовал ремонт и было очень холодно.

 

Фото: ЧС Тюмень
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#Елена Чебоксарова#Больница#Областная клиническая больница#Пациенты#Больные#Жалоба#Тюменская область#Ишим
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