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Published Сегодня, 18:33

Modified Сегодня, 21:36

Updated Сегодня, 21:36

«Грамота за 20 рублей»: мать тюменского бойца возмущена полученной наградой

17 февраля 2023, 18:33
Фото: 1MI

Мать мобилизованного тюменца недовольна, что власти экономят на наградах

В паблике «ЧС Тюмень» местная жительница пожаловалась на грамоту, полученную от тюменских властней в преддверии Дня Защитника Отечества.
Сюжет
Воины
«Вот так у нас в Тюменской области поздравляют матерей мобилизованных парней с Днем Защитника Отечества!!! Просто позорище, пришли и вручили грамоту за 20 рублей. Стыд и позор, слов нет», — написала горожанка.

У многих вызвали негодование претензии тюменки, которая не имеет отношения к празднику. Подписчики удивились тому факту, что с 23 февраля поздравляют матерей, поскольку в этот день логичнее было бы награждать бойцов в зоне СВО, а не их родственников. Впрочем, они добавили, что, наверное, военнослужащие будут ждать эту грамоту от родных в качестве посылки. 

Ранее «Наш город» писал, что тюменские бойцы скоро получат подарки ко Дню Защитника Отчества от близких. Они выражали благодарность и, казалось, были довольны.

Фото: ЧС Тюмень
Тюменские воины получили подарки ко Дню Защитника Отечества
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#Елена Чебоксарова#Спецоперация#Бойцы#Воины#День защитника Отечества#Награда#Матери России#Жалоба#Тюменцы
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