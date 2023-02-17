«Грамота за 20 рублей»: мать тюменского бойца возмущена полученной наградой

Posted Сегодня, 18:33
Published Сегодня, 18:33
Modified Сегодня, 21:36
Updated Сегодня, 21:36
«Вот так у нас в Тюменской области поздравляют матерей мобилизованных парней с Днем Защитника Отечества!!! Просто позорище, пришли и вручили грамоту за 20 рублей. Стыд и позор, слов нет», — написала горожанка.
У многих вызвали негодование претензии тюменки, которая не имеет отношения к празднику. Подписчики удивились тому факту, что с 23 февраля поздравляют матерей, поскольку в этот день логичнее было бы награждать бойцов в зоне СВО, а не их родственников. Впрочем, они добавили, что, наверное, военнослужащие будут ждать эту грамоту от родных в качестве посылки.
Ранее «Наш город» писал, что тюменские бойцы скоро получат подарки ко Дню Защитника Отчества от близких. Они выражали благодарность и, казалось, были довольны.