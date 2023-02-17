«Грамота за 20 рублей»: мать тюменского бойца возмущена полученной наградой

У многих вызвали негодование претензии тюменки, которая не имеет отношения к празднику. Подписчики удивились тому факту, что с 23 февраля поздравляют матерей, поскольку в этот день логичнее было бы награждать бойцов в зоне СВО, а не их родственников. Впрочем, они добавили, что, наверное, военнослужащие будут ждать эту грамоту от родных в качестве посылки.