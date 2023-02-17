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Posted Сегодня, 17:15

Published Сегодня, 17:15

Modified Сегодня, 17:29

Updated Сегодня, 17:29

Горожане думают, что тюменские власти ищут способ заставить их парковаться платно

17 февраля 2023, 17:15
Фото: Ольга Политова / ЧС Тюмень

Тюменцы считают, что их заставляют парковаться за деньги, царапая автомобили

В паблике «ЧС Тюмень» опубликовали пост от горожанки, которая написала, что по улице Транспортной, 79, кто-то царапает автомобили, и приложила соответствующие фотоснимки.

Некоторые жители поделились мнением, что таким способом тюменцев «мотивируют» парковаться за деньги.

«Очень может быть, что рядом появилась платная парковка, вот и привлекают клиентов, типа у них сохраннее ставить. Не первый раз!» — высказался один из комментаторов.

Один из жителей Екатеринбурга даже рассказал историю о частниках с платной парковки, устроивших на бесплатной стоянке хранилище снега, которые до этого наняли молодых людей, что наносили на авто царапины.

Напомним, что новая зона платных парковок начала работу с 6 февраля 2023 года.

Ранее «Наш город» сообщал, что приезжим многодетным семьям не положены льготы на стоянку в Тюмени.

 

 

Многодетные тюменцы возмущены отсутствием льгот на платную парковку
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#Елена Чебоксарова#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Парковки#Платные парковки
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