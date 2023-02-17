Горожане думают, что тюменские власти ищут способ заставить их парковаться платно

Posted Сегодня, 17:15
Published Сегодня, 17:15
Modified Сегодня, 17:29
Updated Сегодня, 17:29
Некоторые жители поделились мнением, что таким способом тюменцев «мотивируют» парковаться за деньги.
«Очень может быть, что рядом появилась платная парковка, вот и привлекают клиентов, типа у них сохраннее ставить. Не первый раз!» — высказался один из комментаторов.
Один из жителей Екатеринбурга даже рассказал историю о частниках с платной парковки, устроивших на бесплатной стоянке хранилище снега, которые до этого наняли молодых людей, что наносили на авто царапины.
Напомним, что новая зона платных парковок начала работу с 6 февраля 2023 года.
Ранее «Наш город» сообщал, что приезжим многодетным семьям не положены льготы на стоянку в Тюмени.