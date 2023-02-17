nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:27

Published Сегодня, 14:27

Modified Сегодня, 14:27

Updated Сегодня, 14:27

Есть пострадавшие: В Тюмени на Объездной дороге перевернулся автомобиль. Фото

17 февраля 2023, 14:27
Фото: Скрин "ЧС Тюмень"

В Тюмени на Объездной дороге снова перевернулся автомобиль. Фото

В областной столице на Объездной дороге днём перевернулась КИА с номерами Московской области. На выручку водителю и пассажиру пришли проезжающие мимо тюменцы.
Фото: ЧС Тюмень

Около 10 человек помогли людям выбраться из машины. Далее тюменцы сами поставили транспортное средство на колёса. Пострадал водитель КИА, пассажир отделался легким испугом. Горожане отмечают, что подобное происходит не первый раз.

«Мне просто интересно, как они умудряются там переворачиваться?! Такое ощущение, что они каскадеры», - сообщил подписчик паблика «ЧС Тюмень» Антон Ч.

Стоит отметить, что 25 октября произошел похожий инцидент. На Объездной дороге перевернулся седан КИА. По данным «Нашего города», водитель машины получил небольшие травмы.

В Тюмени на Объездной дороге перевернулся легковой автомобиль
Узнать подробнее
#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Экономика#Водители#Деньги#Дороги#Безопасность на дорогах#ГИБДД#Александр Мязин
Подпишитесь
В Тюмени проходит одиночный пикет против роста тарифов ЖКХ. Фото
Сегодня, 10:15
Путин наградил троих тюменцев за спасение людей из-под завалов
Сегодня, 09:59
В Тюмени выросли цены на ритуальные услуги
Сегодня, 09:09
В Тюмени снесут многоэтажки на Елизарова и Холодильной ради высотной застройки
Сегодня, 08:14
Инстасамка попала в базу украинского сайта «Миротворец»
Сегодня, 10:35
Маршрут одного из автобусов изменится в Тюмени
Сегодня, 07:16