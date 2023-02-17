Есть пострадавшие: В Тюмени на Объездной дороге перевернулся автомобиль. Фото

Posted Сегодня, 14:27
Published Сегодня, 14:27
Modified Сегодня, 14:27
Updated Сегодня, 14:27
Около 10 человек помогли людям выбраться из машины. Далее тюменцы сами поставили транспортное средство на колёса. Пострадал водитель КИА, пассажир отделался легким испугом. Горожане отмечают, что подобное происходит не первый раз.
«Мне просто интересно, как они умудряются там переворачиваться?! Такое ощущение, что они каскадеры», - сообщил подписчик паблика «ЧС Тюмень» Антон Ч.
Стоит отметить, что 25 октября произошел похожий инцидент. На Объездной дороге перевернулся седан КИА. По данным «Нашего города», водитель машины получил небольшие травмы.