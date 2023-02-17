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Posted Сегодня, 07:02

Published Сегодня, 07:02

Modified Сегодня, 07:03

Updated Сегодня, 07:03

Доставщиков здоровой еды просят проверить после массового отравления в Ростове

Сегодня, 07:02
В Генпрокуратуру и Роспотребнадзор обратились с призывом проверить компании, которые доставляют здоровую еду.

Как передают “Известия”, просьба была инициирована после массового отравления жителей в Ростове-на-Дону, когда 50 человек заболели острым гастроэнтеритом после употребления продукции компании Good Food.

Этот бизнес работает на основе франчайзинга, поэтому общественники считают, что нарушения могут быть по всей стране.

Однако президент «Опоры России» Александр Калинин считает, что перед масштабными проверками нужно полностью разобраться с инцидентом в Ростове.

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