Десятки дворов благоустроят в Тюмени

Ранее «Наш город» сообщал, что к 1 сентября откроют школу №62. Тут идёт капремонт. В настоящее время в учебном учреждении уже завершены работы по кладке перегородок, полностью обновлены инженерные коммуникации, электрика, идет монтаж вентиляционного оборудования. В ближайшее время начнется благоустройство территории учебного заведения. Здесь планируют оборудовать спортивную зону. На тренажерах и турниках смогут заниматься не только учащиеся учебного заведения, но и жители ближайших домов.