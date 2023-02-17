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Published Сегодня, 11:06

Modified Сегодня, 11:29

Updated Сегодня, 11:29

Десятки дворов благоустроят в Тюмени

17 февраля 2023, 11:06
Фото: Администрация Тюмени

В 2023 году в Тюмени благоустроят 46 дворов

В 2023 году в городе благоустроят территории у 46 многоквартирных домов. По данным администрации Тюмени, лужи в местных парках и скверах должны остаться в прошлом. На всех обновленных территориях создадут системы водоотведения.

В прошлом году строители старались сделать дворы доступнее для маломобильных горожан, интереснее для детей и спортивнее — для любителей активного образа жизни. Тогда комплексно благоустроили территории у 55 многоквартирных домов. Большинство из них обновлено благодаря муниципальной программе, средства выделялись из регионального и местного бюджетов.

«Уровень исполнения утвержденных ассигнований составил 97,8%. Экономия сложилась по результатам проведения конкурсных процедур и приемки выполненных работ на дворовых территориях», — рассказал на заседании гордумы Тюмени замглавы города Петр Вагин.

Субсидирование мероприятий, направленных на повышение комфортности среды, будет продолжено.

В 2023 году строители обновят территории еще у 46 тюменских домов. Заместитель главы города напомнил, что управляющие организации получают субсидии на основании постановления администрации № 122-пк. Порядком предоставления ассигнований предусмотрено проведение общего собрания собственников и получение от них согласия на благоустройство двора; формирование заявки и сбора необходимых документов, а затем предоставление их в управу по месту нахождения дворовой территории.

Ранее «Наш город» сообщал, что к 1 сентября откроют школу №62. Тут идёт капремонт. В настоящее время в учебном учреждении уже завершены работы по кладке перегородок, полностью обновлены инженерные коммуникации, электрика, идет монтаж вентиляционного оборудования. В ближайшее время начнется благоустройство территории учебного заведения. Здесь планируют оборудовать спортивную зону. На тренажерах и турниках смогут заниматься не только учащиеся учебного заведения, но и жители ближайших домов.

Проведение работ по капительному ремонту в общеобразовательном учреждении находится на личном контроле заместителей главы администрации Тюмени.

Школу №62 на Газовиков откроют к 1 сентября
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Дворы#Работа#Деньги#Экономика#Погода
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