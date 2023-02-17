Буцаев: Благодаря ИТ-платформе учета ТКО повысится прозрачность отрасли

Posted Сегодня, 12:53
Published Сегодня, 12:53
Modified Сегодня, 12:53
Updated Сегодня, 12:53
Как сообщает newsnn.ru со ссылкой на мнение Буцаева, чтобы в РФ отрасль обращения с ТКО стала более прозрачной, необходимо максимально прослеживать отходы. В данной отрасли постоянно применяются в качестве инструмента информационные технологии. Но сначала требуется создать единый стандарт, и эта работа уже ведется. Минприроды утвердило соответствующий приказ, прошла его регистрация в Минюсте. В документе содержатся требования к формам и форматам представления информации во ФГИС УТКО. После создания системы у регионов будет возможность оперативно предоставлять информацию о местах накопления отходов. Благодаря агрегированию данных повысится уровень планирования и контроля в отрасли.
Регионами в систему будет вноситься информация о местах накопления ТКО, источниках их образования, об осуществлении раздельного накопления, объектах, которые их обрабатывают, утилизируют, обезвреживают, размещают, о схеме потоков, нормативах накопления и измерении количества отходов, о балансах количественных характеристик образования, утилизации, обезвреживания, захоронения ТКО. Такая информация должна поставляться региональными властями, регоператорами, операторами объектов обращения с отходами и РЭО по их части.
В профильном приказе содержатся таблицы со списком информации, которая всеми участниками отрасли должна заноситься в систему. Стандартизация таблиц, содержащих такую информацию, даст возможность создавать в рамках системы электронную модель федеральной схемы. Она будет содержать основную информацию, которая имеется в территориальных схемах.
С началом работы системы информацию в нее необходимо будет заносить в обязательном порядке. И данные должны быть достоверными. В противном случае будет налагаться штраф. С 1 сентября этого года, когда начнет действовать данный приказ, в течение 30 дней участники отрасли обязаны будут внести информацию во ФГИС УТКО.
По мнению заместителя гендиректора РЭО по цифровизации Алексея Бурова, с объединением на единой ИТ-площадке всей информации, которая имеется в отрасли, удастся сформировать полноценную картину о системе обращения с отходами в России. Вот почему можно говорить о высокой значимости данного проекта.