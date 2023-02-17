Буцаев: Благодаря ИТ-платформе учета ТКО повысится прозрачность отрасли

Как сообщает newsnn.ru со ссылкой на мнение Буцаева, чтобы в РФ отрасль обращения с ТКО стала более прозрачной, необходимо максимально прослеживать отходы. В данной отрасли постоянно применяются в качестве инструмента информационные технологии. Но сначала требуется создать единый стандарт, и эта работа уже ведется. Минприроды утвердило соответствующий приказ, прошла его регистрация в Минюсте. В документе содержатся требования к формам и форматам представления информации во ФГИС УТКО. После создания системы у регионов будет возможность оперативно предоставлять информацию о местах накопления отходов. Благодаря агрегированию данных повысится уровень планирования и контроля в отрасли.