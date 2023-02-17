Бесплатные часы на парковках Тюмени, стрельба в лицее №93, дефицит лекарств

Posted Сегодня, 21:56
Published Сегодня, 21:56
Modified Сегодня, 21:56
Updated Сегодня, 21:56
Жителей новостроек могут лишить дополнительных бесплатных часов на стоянках в центре Тюмени.
Особые нарекания у Евгения Заболотного вызвало предоставление дополнительного времени жителям новостроек. Это касается ЖК «Манхэттен» на улице Осипенко в Тюмени. Эти дома сдали в эксплуатацию совсем недавно — там все сделано согласно установленным нормативам.
Евгений Заболотный полагает, что предоставление дополнительных бесплатных часов на платных паркингах для жителей старых домов и для жителей новостроек — это разные вещи.
Полиция проверяет информацию о стрельбе в лицее №93 в Тюмени.
В тюменском лицее № 93, где накануне один из старшеклассников открыл стрельбу из пневматического оружия, началась служебная проверка. С родителями, детьми и учителями проведут беседы о безопасности. По словам Андрея Астапенко, у мальчика, который стрелял из пневматического оружия, злого умысла не было. Во время происшествия никто не пострадал.
Дефицит рецептурных лекарств.
В тюменских аптеках отмечается недостаток ряда рецептурных лекарственных препаратов наблюдается в аптеках Тюменской области. В частности, перебои с поставками в региона наблюдаются с такими импортными лекарствами, как «Коапровель», «Тамифлю», «Фарестон» и «Дипроспан» в ампулах. Покупателям фармацевты предлагают аналоги. Между тем Росздравнадзор по Тюменской области данные о дефиците препаратов не подтверждает.
Вчера «Наш город» сообщал, что в Тюменской области хотят ввести новую льготу для семей с детьми до 3 лет и многодетных семей до 6 лет. Правительство региона планирует предоставить семьям лекарственные препараты для лечения детей бесплатно, вне зависимости от дохода семьи.