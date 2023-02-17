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Бесплатные часы на парковках Тюмени, стрельба в лицее №93, дефицит лекарств

16 февраля 2023, 21:56
Фото: 1MI

Стрельба в лицее №93, дефицит лекарств, бесплатные часы на парковках Тюмени

Председатель Тюменской городской Думы Евгений Заболотный раскритиковал увеличение продолжительности времени бесплатного «окна» на платных парковках.

Жителей новостроек могут лишить дополнительных бесплатных часов на стоянках в центре Тюмени.

Особые нарекания у Евгения Заболотного вызвало предоставление дополнительного времени жителям новостроек. Это касается ЖК «Манхэттен» на улице Осипенко в Тюмени. Эти дома сдали в эксплуатацию совсем недавно — там все сделано согласно установленным нормативам.

Евгений Заболотный полагает, что предоставление дополнительных бесплатных часов на платных паркингах для жителей старых домов и для жителей новостроек — это разные вещи.

Полиция проверяет информацию о стрельбе в лицее №93 в Тюмени.

В тюменском лицее № 93, где накануне один из старшеклассников открыл стрельбу из пневматического оружия, началась служебная проверка. С родителями, детьми и учителями проведут беседы о безопасности. По словам Андрея Астапенко, у мальчика, который стрелял из пневматического оружия, злого умысла не было. Во время происшествия никто не пострадал.

Дефицит рецептурных лекарств.

В тюменских аптеках отмечается недостаток ряда рецептурных лекарственных препаратов наблюдается в аптеках Тюменской области. В частности, перебои с поставками в региона наблюдаются с такими импортными лекарствами, как «Коапровель», «Тамифлю», «Фарестон» и «Дипроспан» в ампулах. Покупателям фармацевты предлагают аналоги. Между тем Росздравнадзор по Тюменской области данные о дефиците препаратов не подтверждает.

Вчера «Наш город» сообщал, что в Тюменской области хотят ввести новую льготу для семей с детьми до 3 лет и многодетных семей до 6 лет. Правительство региона планирует предоставить семьям лекарственные препараты для лечения детей бесплатно, вне зависимости от дохода семьи.

В тюменских аптеках возник дефицит рецептурных лекарств
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Происшествия#Деньги#Дороги#Водители#Безопасность на дорогах#Школы
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