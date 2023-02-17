Бесплатные часы на парковках Тюмени, стрельба в лицее №93, дефицит лекарств

В тюменском лицее № 93, где накануне один из старшеклассников открыл стрельбу из пневматического оружия, началась служебная проверка. С родителями, детьми и учителями проведут беседы о безопасности. По словам Андрея Астапенко, у мальчика, который стрелял из пневматического оружия, злого умысла не было. Во время происшествия никто не пострадал.