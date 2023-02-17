Алтайский курорт «Манжерок» этой зимой посетят около 180 тысяч туристов

Posted Сегодня, 14:23
Published Сегодня, 14:23
Modified Сегодня, 14:26
Updated Сегодня, 14:26
Согласно прогнозам экспертов, по итогам сезона курортный комплекс посетят около 180 тысяч туристов.
Расположенный на территории Республики Алтай всесезонный курорт «Манжерок» находится на расстоянии всего 30 километров от аэропорта Горно-Алтайск, на высоте 380 метров над уровнем моря, у подножия горы Малая Синюха. Курортный комплекс интересен не только для начинающих поклонников горнолыжного спорта и сноуборда, но и для профессиональных спортсменов.
«Манжерок» получил статус курорта в 2010 году – тогда здесь запустили в эксплуатацию первую канатную дорогу, были открыты три гостиничных корпуса. С 2012 года перспективный курортный комплекс курирует Сбербанк. Об этом пишет kp.ru.
Увеличение популярности курорта обусловлено постоянной модернизацией его инфраструктуры – за последние несколько лет здесь появились три канатные дороги, 22 километра современных трасс, заработала система оснежения. Такие условия обеспечивают возможность проведения спортивных состязаний не только всероссийского, но и международного уровня.
В летний сезон курорт посещают как любители экстремальных видов спорта, так и велотуристы и любители пеших прогулок по живописным местам. В течение прошлого года средний показатель загрузки отелей комплекса составлял 70%. В 2023 году в конце сентября на территории курорта «Манжерок» пройдет III Алтайский экофорум «Эко-Алтай. Нить природы». Кроме российских специалистов, организаторы экологического форума ожидают гостей из Вьетнама, Индии и Монголии.
Курорт активно участвует в продвижении соцпрограмм. Например, социальный проект «Манжерок – детям», запущенный в 2019 году, обеспечил возможность строительства в селе Манжерок многофункциональной спортивной площадки и модульного школьного здания для проведения занятий по технологии. Здесь ребят обучают лыжному спорту, катанию на скейтбордах и роликах на льготных условиях. В прошлом году эта программа была признана лучшим социальным проектом.
Известно, что всесезонный курорт Сбербанка стал обладателем национальной премии «Горы России». Он был признан победителем сразу в двух номинациях – «Инвестиционный проект года» и «Лучший в России горнолыжный курорт для семейного отдыха». В сезоне-2019/2020 «Манжерок» также занял первое место среди курортов страны в категории «Лучший курорт России для семейного горнолыжного отдыха» по версии Ростуризма. В числе последних побед – звания «Лучший курорт для обучения катанию», «Самый посещаемый курорт в СФО», «Лучший инвестиционный проект», а также «Лучший архитектурный проект» по версии Ski Business Awards.
На апрель этого года запланировано открытие пятизвездочного гостиничного комплекса с конференц-центром из десяти залов; центром досуга для отдыхающих с детьми, спа-комплексом с пятью бассейнами, 10 термальными зонами, банями, саунами и массажными кабинетами. Новый отель будет рассчитан на 304 номера
На втором и третьем этапах модернизации курорта планируется возведение ресторана с панорамным видом на горе Малая Синюха на высоте 1020 метров, строительство новых канатных дорог и горнолыжных трасс. Обновленный «Манжерок» станет крупнейшим и наиболее современным курортом России, а общая протяженность его трасс достигнет 67 километров.