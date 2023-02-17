Алтайский курорт «Манжерок» этой зимой посетят около 180 тысяч туристов

Известно, что всесезонный курорт Сбербанка стал обладателем национальной премии «Горы России». Он был признан победителем сразу в двух номинациях – «Инвестиционный проект года» и «Лучший в России горнолыжный курорт для семейного отдыха». В сезоне-2019/2020 «Манжерок» также занял первое место среди курортов страны в категории «Лучший курорт России для семейного горнолыжного отдыха» по версии Ростуризма. В числе последних побед – звания «Лучший курорт для обучения катанию», «Самый посещаемый курорт в СФО», «Лучший инвестиционный проект», а также «Лучший архитектурный проект» по версии Ski Business Awards.