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Posted 16 февраля 13:03

Published 16 февраля 13:03

Modified Сегодня, 02:22

Updated Сегодня, 02:22

Жители Тюменской области могут проверить интернет-подключения на геопортале региона

16 февраля 2023, 13:03
Фото: Департамент информатизации Тюменской области
Проверить наличие интернет-подключения можно на геопортале Тюменской области. Сервис предоставляет данные по покрытию сотовой связью 4G, 3G, 2G и точек доступа к сети бесплатного интернета «TyumenFree», сообщает пресс-служба регионального департамента информатизации.

На сайте размещена 21 тематическая карта, которая включает в себя 210 слоев данных. Только за 2022 год геопортал Тюменской области посетили более 36 тысяч пользователей.

Сервис будет полезен абсолютно всем тюменцам, в том числе водителям и родителям. Первые в режиме реального времени могут узнать обстановку на дорогах с обзорных камер видеонаблюдения, не входящих в состав АПК «Безопасный город».

Для вторых создана специальная карта с размещением всех филиалов Центра робототехники и АСУ. Чтобы узнать, в какой класс удобнее записать ребенка, нужно на карте «Информатизация» выбрать слой с данными о классах Центра робототехники и АСУ Тюменской области. Всего их на юге Тюменской области 71. У каждого пункта есть информация о школе, на базе которой открыт класс, его направление — АйТиЛаб или РобоЛаб, адрес и сайт учебного заведения.

Как пользоваться геопорталом

Пройти по ссылке и в меню в верхней левой части поставить галочку напротив нужного пункта. У каждого пункта на карте можно посмотреть подробную информацию: населенный пункт, муниципальный округ, численность населения. Данные можно скачать в формате CSV для редактирования в таблице.

Развитие и сопровождение ведомственных информационных систем исполнительных органов государственной власти Тюменской области реализуется в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика» и регионального проекта «Цифровое государственное управление».

 

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