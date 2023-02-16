Жители Тюменской области могут проверить интернет-подключения на геопортале региона

Для вторых создана специальная карта с размещением всех филиалов Центра робототехники и АСУ. Чтобы узнать, в какой класс удобнее записать ребенка, нужно на карте «Информатизация» выбрать слой с данными о классах Центра робототехники и АСУ Тюменской области. Всего их на юге Тюменской области 71. У каждого пункта есть информация о школе, на базе которой открыт класс, его направление — АйТиЛаб или РобоЛаб, адрес и сайт учебного заведения.