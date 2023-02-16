Жители Тюменской области могут проверить интернет-подключения на геопортале региона

Posted 16 февраля 13:03
Published 16 февраля 13:03
Modified Сегодня, 02:22
Updated Сегодня, 02:22
На сайте размещена 21 тематическая карта, которая включает в себя 210 слоев данных. Только за 2022 год геопортал Тюменской области посетили более 36 тысяч пользователей.
Сервис будет полезен абсолютно всем тюменцам, в том числе водителям и родителям. Первые в режиме реального времени могут узнать обстановку на дорогах с обзорных камер видеонаблюдения, не входящих в состав АПК «Безопасный город».
Для вторых создана специальная карта с размещением всех филиалов Центра робототехники и АСУ. Чтобы узнать, в какой класс удобнее записать ребенка, нужно на карте «Информатизация» выбрать слой с данными о классах Центра робототехники и АСУ Тюменской области. Всего их на юге Тюменской области 71. У каждого пункта есть информация о школе, на базе которой открыт класс, его направление — АйТиЛаб или РобоЛаб, адрес и сайт учебного заведения.
Как пользоваться геопорталом
Пройти по ссылке и в меню в верхней левой части поставить галочку напротив нужного пункта. У каждого пункта на карте можно посмотреть подробную информацию: населенный пункт, муниципальный округ, численность населения. Данные можно скачать в формате CSV для редактирования в таблице.
Развитие и сопровождение ведомственных информационных систем исполнительных органов государственной власти Тюменской области реализуется в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика» и регионального проекта «Цифровое государственное управление».