Жители частных домов на Лесобазе требуют отменить КРТ на Сахалинской

По словам активиста Ильи Пахомова, на данный момент в администрацию города подано уже три обращения. Первое касалось отмены постановления о реновации в целом. Во втором обращении собственники ИЖС обратились с просьбой исключить их дома из зоны КРТ. В третьем обращении жители домов на улице Сахалинской обозначили свои предложения по изменению постановления о порядке осуществления КРТ Тюмени.