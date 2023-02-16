Жители частных домов на Лесобазе требуют отменить КРТ на Сахалинской

Posted Сегодня, 11:03
Published Сегодня, 11:03
Modified Сегодня, 11:05
Updated Сегодня, 11:05
«Мы хотим, чтобы наши районы с индивидуальными жилыми домами были исключены из постановлений развитии несмежных территорий жилой застройки в районе улицы Сахалинской. А на генплане Тюмени зона застройки наших домов была изменена с зоны застройки многоэтажными жилыми домами 9 этажей и более на зону застройки индивидуальными жилыми домами», — сообщили тюменцы.
По словам активиста Ильи Пахомова, на данный момент в администрацию города подано уже три обращения. Первое касалось отмены постановления о реновации в целом. Во втором обращении собственники ИЖС обратились с просьбой исключить их дома из зоны КРТ. В третьем обращении жители домов на улице Сахалинской обозначили свои предложения по изменению постановления о порядке осуществления КРТ Тюмени.
«Надеемся, что наше мнение будет услышано и, соответственно, принято какое-либо решение», отметил Илья Пахомов.
По словам активиста, аналогичные письма направлены также уполномоченному по правам человека в Тюменской области, полпреду президента в Уральском федеральном округе, в региональную общественную приемную партии «Единая Россия» и в тюменское отделение партии КПРФ, депутатам городской и областной дум.
«Наш Город» писал, что ранее против КРТ выступили жители частных домов на улице Московский тракт. Тюменцы требовали отменить реновацию земельного участка, согласно которой сносу подлежат 7 многоквартирных домов, признанных аварийными, и 85 индивидуальных жилых строений.