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Published Сегодня, 11:03

Modified Сегодня, 11:05

Updated Сегодня, 11:05

Жители частных домов на Лесобазе требуют отменить КРТ на Сахалинской

16 февраля 2023, 11:03
Фото: 1MI

В Тюмени жители частных домов на Лесобазе требуют отменить КРТ

Жители тюменской Лесобазы требуют отменить КРТ на улице Сахалинской. Горожане подали соответствующие обращения в администрацию Тюмени с просьбой исключить индивидуальные жилые дома на улице сахалинской из зоны реновации.
«Мы хотим, чтобы наши районы с индивидуальными жилыми домами были исключены из постановлений развитии несмежных территорий жилой застройки в районе улицы Сахалинской. А на генплане Тюмени зона застройки наших домов была изменена с зоны застройки многоэтажными жилыми домами 9 этажей и более на зону застройки индивидуальными жилыми домами», — сообщили тюменцы.

По словам активиста Ильи Пахомова, на данный момент в администрацию города подано уже три обращения. Первое касалось отмены постановления о реновации в целом. Во втором обращении собственники ИЖС обратились с просьбой исключить их дома из зоны КРТ. В третьем обращении жители домов на улице Сахалинской обозначили свои предложения по изменению постановления о порядке осуществления КРТ Тюмени.

«Надеемся, что наше мнение будет услышано и, соответственно, принято какое-либо решение», отметил Илья Пахомов.

По словам активиста, аналогичные письма направлены также уполномоченному по правам человека в Тюменской области, полпреду президента в Уральском федеральном округе, в региональную общественную приемную партии «Единая Россия» и в тюменское отделение партии КПРФ, депутатам городской и областной дум.

«Наш Город» писал, что ранее против КРТ выступили жители частных домов на улице Московский тракт. Тюменцы требовали отменить реновацию земельного участка, согласно которой сносу подлежат 7 многоквартирных домов, признанных аварийными, и 85 индивидуальных жилых строений.

Тюменцы выступили против сноса частных домов на Московском тракте в рамках КРТ
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#Общество#Новости тюмени#Реновация#Снос домов#Застройка#Строительство#Тюмень#Тюменская область#Жалобы#Тюменцы#Валентина Бурнашева
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