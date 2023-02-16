Жителей новостроек могут лишить дополнительных бесплатных часов на парковках

Posted Сегодня, 08:14
Published Сегодня, 08:14
Modified Сегодня, 08:16
Updated Сегодня, 08:16
Особые нарекания у Евгения Заболотного вызвало предоставление дополнительного времени для бесплатного пользования на платных паркингам жителям новостроек, в частности ЖК «Манхэттен» на улице Осипенко.
«Жилой комплекс сдали не так давно — там все сделано согласно установленным нормативам, стоянок хватает. Мы должны донести до них, что ничего ни у кого не отбираем, но они незаконно используют муниципальную территорию под парковку своих автомобилей», — заявил Евгений Заболотный.
Также он добавил, что предоставление дополнительных бесплатных часов на платных паркингах для жителей старых домов и для жителей новостроек — это разные вещи. В первом случае людям действительно не хватает парковочных мест во дворах вследствие использования других нормативов при строительстве. Во втором случае с парковками проблем нет.
Ранее «Наш Город» писал, что глава администрации Тюмени Руслан Кухарук в начале февраля поручил департаменту дорожной инфраструктуры и транспорта установить время бесплатного пользования парковочным пространством с 18:00 до 9:00. Такое решение он принял в связи с многочисленными обращениями жителей областной столицы в администрацию города.