Жителей новостроек могут лишить дополнительных бесплатных часов на парковках

Также он добавил, что предоставление дополнительных бесплатных часов на платных паркингах для жителей старых домов и для жителей новостроек — это разные вещи. В первом случае людям действительно не хватает парковочных мест во дворах вследствие использования других нормативов при строительстве. Во втором случае с парковками проблем нет.