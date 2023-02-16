nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:14

Published Сегодня, 08:14

Modified Сегодня, 08:16

Updated Сегодня, 08:16

Жителей новостроек могут лишить дополнительных бесплатных часов на парковках

16 февраля 2023, 08:14
Фото: 1MI

Зажиточных тюменцев могут лишить дополнительных бесплатных часов на парковках

Председатель Тюменской городской Думы Евгений Заболотный раскритиковал увеличение продолжительности времени бесплатного «окна» на платных парковках. Спикер заявил на сегодняшнем заседании гордумы о том, что сокращать платное время работы парковок неправильно.
Сюжет
Тюмень

Особые нарекания у Евгения Заболотного вызвало предоставление дополнительного времени для бесплатного пользования на платных паркингам жителям новостроек, в частности ЖК «Манхэттен» на улице Осипенко.

«Жилой комплекс сдали не так давно — там все сделано согласно установленным нормативам, стоянок хватает. Мы должны донести до них, что ничего ни у кого не отбираем, но они незаконно используют муниципальную территорию под парковку своих автомобилей», — заявил Евгений Заболотный.

Также он добавил, что предоставление дополнительных бесплатных часов на платных паркингах для жителей старых домов и для жителей новостроек — это разные вещи. В первом случае людям действительно не хватает парковочных мест во дворах вследствие использования других нормативов при строительстве. Во втором случае с парковками проблем нет.

Ранее «Наш Город» писал, что глава администрации Тюмени Руслан Кухарук в начале февраля поручил департаменту дорожной инфраструктуры и транспорта установить время бесплатного пользования парковочным пространством с 18:00 до 9:00. Такое решение он принял в связи с многочисленными обращениями жителей областной столицы в администрацию города.

Тюменские власти добавили часы к бесплатному «окну» на платных парковках
Узнать подробнее
#Валентина Бурнашева#Автомобилисты#Общество#Новости тюмени#Городская Дума#Тюменцы#Платные парковки#Парковки#Тюмень#Тюменская область#Евгений Заболотный
Подпишитесь
В Тюмени прозвучат сирены
Сегодня, 04:55
В тюменском лицее подросток устроил стрельбу из пистолета
Сегодня, 04:27
В Тюменской области начали объявлять актировки
Сегодня, 03:31
В выходные — спорт: тюменецев приглашают на День здоровья
Сегодня, 02:53
Глава Тюмени хочет преобразовать инфраструктуру возле вокзала
Вчера, 20:22
Тюменские пожарные спасли трех человек
Сегодня, 05:49