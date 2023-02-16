ВСК вновь признана лучшим работодателем в России среди крупнейших страховых компаний

«Мы ежегодно участвуем в рейтинге работодателей и динамика наших позиций на этой площадке для нас показатель эффективности работы с персоналом и аудиторией соискателей. В этом году важно отметить, что ВСК получил высокую оценку по уровню развития HR-процессов. В прошлые периоды мы могли рассчитывать на рейтинг в ТОП-50, а по итогам 2022 года находимся на 11 строчке федерального рейтинга. Это очень высокая оценка и она, по моему мнению, отражает все те изменения и инициативы, которые мы реализуем в работе с командой. Хочу поблагодарить всю команду ВСК за работу и те изменения, которых нам вместе удалось достичь. В текущем году в соответствии с нашей HR-стратегией мы продолжим совершенствовать наши HR-процессы во всех точках контакта с аудиторией сотрудников, соискателей, сотрудниц в декрете и даже уволенных коллег», - отметил Степан Лысенко, руководитель блока общих и административных вопросов Страхового Дома ВСК.