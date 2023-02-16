Все парковки станут бесплатными в Тюмени

Posted Сегодня, 09:57
Published Сегодня, 09:57
Modified Сегодня, 09:57
Updated Сегодня, 09:57
Без оплаты будут работать, в частности, пространства на улицах Республики (от Мельникайте до Максима Горького по нечетной стороне), Луначарского — Ирбитской — Ямской — Коммунистической, Герцена — Челюскинцев — Республики — берег реки Туры — Осипенко — Орджоникидзе — Советской — Профсоюзной.
Однако водителям все равно стоит быть внимательными. Парковка на местах со знаками «Инвалид» по-прежнему запрещена.
Ранее «Наш город» писал, что спикер гордумы Евгений Заболотный раскритиковал увеличение продолжительности времени бесплатного «окна» на платных парковках в Тюмени.