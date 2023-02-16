Все парковки станут бесплатными в Тюмени

Парковки в Тюмени станут бесплатными с 23 по 26 февраля

В Тюмени все парковки, включая многоуровневую стоянку на набережной, станут бесплатными в выходные с 23 по 26 февраля. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.