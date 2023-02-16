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Modified Сегодня, 09:57

Updated Сегодня, 09:57

Все парковки станут бесплатными в Тюмени

16 февраля 2023, 09:57
Фото: 1MI

Парковки в Тюмени станут бесплатными с 23 по 26 февраля

В Тюмени все парковки, включая многоуровневую стоянку на набережной, станут бесплатными в выходные с 23 по 26 февраля. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Без оплаты будут работать, в частности, пространства на улицах Республики (от Мельникайте до Максима Горького по нечетной стороне), Луначарского — Ирбитской — Ямской — Коммунистической, Герцена — Челюскинцев — Республики — берег реки Туры — Осипенко — Орджоникидзе — Советской — Профсоюзной.

Однако водителям все равно стоит быть внимательными. Парковка на местах со знаками «Инвалид» по-прежнему запрещена.

Ранее «Наш город» писал, что спикер гордумы Евгений Заболотный раскритиковал увеличение продолжительности времени бесплатного «окна» на платных парковках в Тюмени.

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#Вера Романескул#Общество#Автомобилисты#Деньги#Платные парковки#Новости#Тюменская область
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