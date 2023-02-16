Власти тюменской области ищут кредитора для покрытия дефицита бюджета

Posted Сегодня, 07:36
Published Сегодня, 07:36
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Updated Сегодня, 07:47
Стоимость первого контракта составляет 124,27 миллиона рублей. Эта же сумма является суммой процентов, которые регион готов выплатить за пользование средствами кредитной организации. Срок действия кредитной линии составляет 548 календарных дней. При этом доступ к получению средств будет ограничен 183 днями.
Цена за второй контракт составляет 108,7 миллиона рублей. При этом срок действия кредитной линии составляет 365 календарных дней.
Сроки действия обоих контрактов — до 2 декабря 2024 года включительно.
Прием заявок на участие в закупке продлится до 22 февраля 2023 года. Подведение итогов запланировано на 28 февраля.
Ранее «Наш Город» писал, что правительство Тюменской области опубликовало бюджетный прогноз до 2034 года. В документе указано, что в 2028 году бюджет региона выйдет на профицитный уровень.