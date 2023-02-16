Власти тюменской области ищут кредитора для покрытия дефицита бюджета

Стоимость первого контракта составляет 124,27 миллиона рублей. Эта же сумма является суммой процентов, которые регион готов выплатить за пользование средствами кредитной организации. Срок действия кредитной линии составляет 548 календарных дней. При этом доступ к получению средств будет ограничен 183 днями.