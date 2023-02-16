Власти Тюменкой области в 2023 выделили на инвест проекты в 3,5 раза больше средств

— 20 млн р — субсидии на создание и проведение испытаний опытного образца технологической инновации. Из них 3,1 млн — на ИТ.

— 10,1 млн р — гранты для НИОКР инновационных проектов с потенциалом коммерциализации. Из них 1,6 млн — на ИТ.

— 2,8 млн р — субсидии на реализацию проекта, который получил поддержку по программе «Старт» Фонда содействия инновациям. Из них 900 000 — на ИТ.