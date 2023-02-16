Власти Тюменкой области в 2023 выделили на инвест проекты в 3,5 раза больше средств

Posted 16 февраля 13:14
Published 16 февраля 13:14
Modified Вчера, 22:31
Updated Вчера, 22:31
Более того, департамент инвестполитики вместе с департаментом информатизации увеличили финансирование разработок в ИТ-отрасли.
— 20 млн р — субсидии на создание и проведение испытаний опытного образца технологической инновации. Из них 3,1 млн — на ИТ.
— 10,1 млн р — гранты для НИОКР инновационных проектов с потенциалом коммерциализации. Из них 1,6 млн — на ИТ.
— 2,8 млн р — субсидии на реализацию проекта, который получил поддержку по программе «Старт» Фонда содействия инновациям. Из них 900 000 — на ИТ.
«Скоро объявим здесь о старте конкурсов. И всегда готовы ответить на ваши вопросы по поддержке инноваторов», — отметили в ведомстве.
Напомним, правительство Тюменской области, в целях создания благоприятных условий для деятельности компаний в сфере информационных технологий, реализует целый комплекс мер государственной поддержки, в числе которых: налоговые послабления, гранты, субсидии.