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Posted 16 февраля 13:14

Published 16 февраля 13:14

Modified Вчера, 22:31

Updated Вчера, 22:31

Власти Тюменкой области в 2023 выделили на инвест проекты в 3,5 раза больше средств

16 февраля 2023, 13:14
Фото: сайт правительства Тюменской области
В этом году правительство Тюменской области выделило на поддержку проектов жителей региона в 3,5 раза больше средств, чем в прошлом. Об этом сообщили в региональном департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства.

Более того, департамент инвестполитики вместе с департаментом информатизации увеличили финансирование разработок в ИТ-отрасли.

— 20 млн р — субсидии на создание и проведение испытаний опытного образца технологической инновации. Из них 3,1 млн — на ИТ.
— 10,1 млн р — гранты для НИОКР инновационных проектов с потенциалом коммерциализации. Из них 1,6 млн — на ИТ.
— 2,8 млн р — субсидии на реализацию проекта, который получил поддержку по программе «Старт» Фонда содействия инновациям. Из них 900 000 — на ИТ.

«Скоро объявим здесь о старте конкурсов. И всегда готовы ответить на ваши вопросы по поддержке инноваторов», — отметили в ведомстве.

Напомним, правительство Тюменской области, в целях создания благоприятных условий для деятельности компаний в сфере информационных технологий, реализует целый комплекс мер государственной поддержки, в числе которых: налоговые послабления, гранты, субсидии.

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