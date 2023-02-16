В Ялуторовском районе похоронили 35-летнего бойца ЧВК «Вагнер»

Posted Сегодня, 06:29
Published Сегодня, 06:29
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Updated Сегодня, 07:19
В Ялуторовске простились с погибшим на Украине в зоне СВО 35-летним Ильгисом Шукуровым. Военный получил смертельное ранение 14 января 2022 года во время выполнения боевого задания под городом Бахмут, сообщают в группе «Подслушано Заводоуковск & Ялуторовск».
Ильгис Шукуров служил в ЧВК «Вагнер». У военного осталась семья — родители.
Из открытых источников известно, что полный тезка военного был осужден в 2022 году на три года за незаконное приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере.
Ранее «Наш Город» писал, что в селе Банниково Абатского района прошли похороны 33-летнего майора Владимира Ковалева, погибшего в хоне СВО. Военный принимал участие в спецоперации с самого ее начала. Смертельное ранение он получил 1 июля 2022 года, однако о гибели офицера стало известно лишь в феврале этого года.