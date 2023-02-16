В Ялуторовском районе похоронили 35-летнего бойца ЧВК «Вагнер»

Ранее «Наш Город» писал, что в селе Банниково Абатского района прошли похороны 33-летнего майора Владимира Ковалева, погибшего в хоне СВО. Военный принимал участие в спецоперации с самого ее начала. Смертельное ранение он получил 1 июля 2022 года, однако о гибели офицера стало известно лишь в феврале этого года.