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Published Сегодня, 06:29

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Updated Сегодня, 07:19

В Ялуторовском районе похоронили 35-летнего бойца ЧВК «Вагнер»

16 февраля 2023, 06:29
Фото: Подслушано Заводоуковск & Ялуторовск

В Ялуторовском районе похоронили бойца ЧВК «Вагнер»

В Ялуторовске простились с погибшим на Украине в зоне СВО 35-летним Ильгисом Шукуровым. Военный получил смертельное ранение 14 января 2022 года во время выполнения боевого задания под городом Бахмут.
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Тюмень

В Ялуторовске простились с погибшим на Украине в зоне СВО 35-летним Ильгисом Шукуровым. Военный получил смертельное ранение 14 января 2022 года во время выполнения боевого задания под городом Бахмут, сообщают в группе «Подслушано Заводоуковск & Ялуторовск».

Ильгис Шукуров служил в ЧВК «Вагнер». У военного осталась семья — родители.

Из открытых источников известно, что полный тезка военного был осужден в 2022 году на три года за незаконное приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере.

Ранее «Наш Город» писал, что в селе Банниково Абатского района прошли похороны 33-летнего майора Владимира Ковалева, погибшего в хоне СВО. Военный принимал участие в спецоперации с самого ее начала. Смертельное ранение он получил 1 июля 2022 года, однако о гибели офицера стало известно лишь в феврале этого года.

33-летний майор из Тюменской области погиб на Украине
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