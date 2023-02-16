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Published Сегодня, 02:53

Modified Сегодня, 03:21

Updated Сегодня, 03:21

В выходные — спорт: тюменецев приглашают на День здоровья

16 февраля 2023, 02:53
Фото: Администрация Тюмени

Жителей Тюмени 18 февраля ждут на День здоровья

В эту субботу для тюменцев пройдёт День здоровья. Спортивное мероприятие проведут на трех площадках города: ЖК «Преображенский», у мультицентра «Контора пароходства», в сквере «Казачьи луга», сообщают в администрации Тюмени.

На футбольной площадке ЖК «Преображенский» по улице Александра Протазанова, 6, праздник начнётся в 11 утра.

В 14.00 мероприятие продолжится по улице 25-го Октября, 23 А, строение 1, возле «Конторы пароходства», а в 16.00 горожан ждут в сквере «Казачьи луга».

Тюменцы смогут поучаствовать в спортивных конкурсах, подвижных играх и состязаниях, которые организует для них команда физкультурников мобильной программы «Здоровый десант». Каждый участник получит диплом и сувениры на память.

Ранее «Наш город» сообщал, что жители Тюмени стали больше тратить на посещение фитнес-центров.

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#Елена Чебоксарова#День здоровья#Спорт#Спортивные сборы#Соревнования#Тюменцы#Общество
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