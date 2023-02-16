В выходные — спорт: тюменецев приглашают на День здоровья

Жителей Тюмени 18 февраля ждут на День здоровья

В эту субботу для тюменцев пройдёт День здоровья. Спортивное мероприятие проведут на трех площадках города: ЖК «Преображенский», у мультицентра «Контора пароходства», в сквере «Казачьи луга», сообщают в администрации Тюмени.