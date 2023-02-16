В выходные — спорт: тюменецев приглашают на День здоровья

Posted Сегодня, 02:53
Published Сегодня, 02:53
Modified Сегодня, 03:21
Updated Сегодня, 03:21
На футбольной площадке ЖК «Преображенский» по улице Александра Протазанова, 6, праздник начнётся в 11 утра.
В 14.00 мероприятие продолжится по улице 25-го Октября, 23 А, строение 1, возле «Конторы пароходства», а в 16.00 горожан ждут в сквере «Казачьи луга».
Тюменцы смогут поучаствовать в спортивных конкурсах, подвижных играх и состязаниях, которые организует для них команда физкультурников мобильной программы «Здоровый десант». Каждый участник получит диплом и сувениры на память.
Ранее «Наш город» сообщал, что жители Тюмени стали больше тратить на посещение фитнес-центров.