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Published Сегодня, 04:27

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Updated Сегодня, 04:29

В тюменском лицее подросток устроил стрельбу из пистолета

16 февраля 2023, 04:27
Фото: 1MI

В тюменском лицее старшеклассник устроил стрельбу из пистолета

Стрельбу из пневматического пистолета открыл накануне учащийся старших классов в тюменском лицее № 93.

Как сообщили «Нашему Городу» в УМВД по Тюменской области, инцидент произошел днем. В полицию поступило сообщение о том, что один из старшеклассников открыл стрельбу из пневматического оружия. В результате чего было повреждено имущество школы. Из учеников школы и учителей никто не пострадал.

«На место выезжали сотрудники полиции. Личность подростка установлена. В настоящее время идет проверка. В случае подтверждения данной информации будет дана правовая оценка действиям подростка и его родителей», — рассказали в УМВД.

Ранее «Наш Город» писал, что в тюменском лицее № 81 один из учащихся распылил накануне утром газовый баллончик в здании. В результате инцидента пострадали трое учеников учебного заведения.

 

 

Появились данные о пострадавших в лицее №81 Тюмени. Здесь школьник распылил баллончик
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Стрельба#Школы#Подростки#Подростковая преступность#УМВД России по Тюменской области#Тюмень#Жалоба#Наказание#Тюменская область#Дети
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