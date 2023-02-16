В тюменском лицее подросток устроил стрельбу из пистолета

Posted Сегодня, 04:27
Published Сегодня, 04:27
Modified Сегодня, 04:29
Updated Сегодня, 04:29
Как сообщили «Нашему Городу» в УМВД по Тюменской области, инцидент произошел днем. В полицию поступило сообщение о том, что один из старшеклассников открыл стрельбу из пневматического оружия. В результате чего было повреждено имущество школы. Из учеников школы и учителей никто не пострадал.
«На место выезжали сотрудники полиции. Личность подростка установлена. В настоящее время идет проверка. В случае подтверждения данной информации будет дана правовая оценка действиям подростка и его родителей», — рассказали в УМВД.
Ранее «Наш Город» писал, что в тюменском лицее № 81 один из учащихся распылил накануне утром газовый баллончик в здании. В результате инцидента пострадали трое учеников учебного заведения.