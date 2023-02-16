В тюменском лицее подросток устроил стрельбу из пистолета

Как сообщили «Нашему Городу» в УМВД по Тюменской области, инцидент произошел днем. В полицию поступило сообщение о том, что один из старшеклассников открыл стрельбу из пневматического оружия. В результате чего было повреждено имущество школы. Из учеников школы и учителей никто не пострадал.