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Служебная проверка проводится в тюменском лицее после ЧП

16 февраля 2023, 10:21
Фото: 1MI

В тюменском лицее № 93 началась служебная проверка

В тюменском лицее № 93, где накануне один из старшеклассников открыл стрельбу из пневматического оружия, началась служебная проверка. Об этом «Нашему Городу» рассказал уполномоченный по правам ребенка Тюменской области Андрей Степанов.
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Тюмень
«С родителями, детьми и учителями проведут беседы о безопасности. Досмотры и обыски в учебном заведении организовывать не будут, но проверка требований к охране безопасности состоится», — отметил Андрей Степанов.

По его словам, у мальчика, который стрелял из пневматического оружия, злого умысла не было. Во время происшествия никто не пострадал.

Ранее «Наш Город» писал, что в настоящее время в обстоятельствах ЧП разбираются сотрудники правоохранительных органов. Ведется проверка, по результатам будет дана правовая оценка действиям подростка и его родителей.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Школы#Уполномоченный по правам ребенка#Тюмень#Проверка#Тюменская область
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