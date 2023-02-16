Служебная проверка проводится в тюменском лицее после ЧП

Posted Сегодня, 10:21
Published Сегодня, 10:21
Modified Сегодня, 10:42
Updated Сегодня, 10:42
«С родителями, детьми и учителями проведут беседы о безопасности. Досмотры и обыски в учебном заведении организовывать не будут, но проверка требований к охране безопасности состоится», — отметил Андрей Степанов.
По его словам, у мальчика, который стрелял из пневматического оружия, злого умысла не было. Во время происшествия никто не пострадал.
Ранее «Наш Город» писал, что в настоящее время в обстоятельствах ЧП разбираются сотрудники правоохранительных органов. Ведется проверка, по результатам будет дана правовая оценка действиям подростка и его родителей.