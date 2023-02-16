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Published Сегодня, 08:59

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Updated Сегодня, 09:01

В тюменских аптеках возник дефицит рецептурных лекарств

16 февраля 2023, 08:59
Фото: 1MI

В тюменских аптеках наблюдаются перебои с поставками рецептурных лекарств

Дефицит ряда рецептурных лекарственных препаратов наблюдается в аптеках Тюменской области. В частности, перебои с поставками в региона наблюдаются с такими импортными лекарствами, как «Коапровель», «Тамифлю», «Фарестон» и «Дипроспан» в ампулах.
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Тюмень

В настоящее время в ряде сети городских аптек данный препараты либо полностью отсутствуют либо имеются в небольшом количестве в наличии. В частности, полностью отсутствуют «Трамадол» и «Фарестон». Перебои в аптеках имеются с препаратами «Коапровель» и «Тамифлю», пишет РБК Тюмень.

Между тем, по данным Росздравнадзора по Тюменской области, на данный момент в регионе дефицита данных лекарств не зарегистрировано.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области хотят ввести новую льготу для семей с детьми до 3 лет и многодетных семей до 6 лет. Правительство региона планирует предоставить семьям лекарственные препараты для лечения детей бесплатно, вне зависимости от дохода семьи.

Тюменским семьям с детьми будут выдавать бесплатные лекарства
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Лекарства#Дефицит#Тюмень#Тюменская область
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