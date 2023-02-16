В тюменских аптеках возник дефицит рецептурных лекарств

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области хотят ввести новую льготу для семей с детьми до 3 лет и многодетных семей до 6 лет. Правительство региона планирует предоставить семьям лекарственные препараты для лечения детей бесплатно, вне зависимости от дохода семьи.