В тюменских аптеках возник дефицит рецептурных лекарств

Posted Сегодня, 08:59
Published Сегодня, 08:59
Modified Сегодня, 09:01
Updated Сегодня, 09:01
В настоящее время в ряде сети городских аптек данный препараты либо полностью отсутствуют либо имеются в небольшом количестве в наличии. В частности, полностью отсутствуют «Трамадол» и «Фарестон». Перебои в аптеках имеются с препаратами «Коапровель» и «Тамифлю», пишет РБК Тюмень.
Между тем, по данным Росздравнадзора по Тюменской области, на данный момент в регионе дефицита данных лекарств не зарегистрировано.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области хотят ввести новую льготу для семей с детьми до 3 лет и многодетных семей до 6 лет. Правительство региона планирует предоставить семьям лекарственные препараты для лечения детей бесплатно, вне зависимости от дохода семьи.