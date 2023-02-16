В Тюмени на улице Газовиков перекроют движение до 15 ноября

Posted Сегодня, 12:04
Published Сегодня, 12:04
Modified Сегодня, 12:07
Updated Сегодня, 12:07
Для объезда можно воспользоваться дорогой на Эрвье.
«В связи с выполнением работ по строительству улицы в жилой застройке на проезде от дома № 73, к.1 по ул. Газовиков до ул. Республиканец будет прекращено движение всех видов транспортных средств с 21.02.2023 по 15.11.2023», - отметили в ведомстве.
Ранее «Наш город» сообщал, что Тюменцы недовольны перенастройкой светофора в микрорайоне Ватутина. Здесь часто возникают пробки.