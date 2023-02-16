В Тюмени на улице Газовиков перекроют движение до 15 ноября

Движение машин на улице Газовиков в Тюмени перекроют до 15 ноября

В областной столице на улице Газовиков будет прекращено движение транспорта с 21 февраля до 15 ноября. По данным департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Тюмени, это связанно со строительством новой улицы.