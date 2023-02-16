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Posted Сегодня, 12:04

Published Сегодня, 12:04

Modified Сегодня, 12:07

Updated Сегодня, 12:07

В Тюмени на улице Газовиков перекроют движение до 15 ноября

16 февраля 2023, 12:04
Фото: 1MI

Движение машин на улице Газовиков в Тюмени перекроют до 15 ноября

В областной столице на улице Газовиков будет прекращено движение транспорта с 21 февраля до 15 ноября. По данным департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Тюмени, это связанно со строительством новой улицы.

Для объезда можно воспользоваться дорогой на Эрвье.

«В связи с выполнением работ по строительству улицы в жилой застройке на проезде от дома № 73, к.1 по ул. Газовиков до ул. Республиканец будет прекращено движение всех видов транспортных средств с 21.02.2023 по 15.11.2023», - отметили в ведомстве.

Ранее «Наш город» сообщал, что Тюменцы недовольны перенастройкой светофора в микрорайоне Ватутина. Здесь часто возникают пробки.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Деньги#Дороги#ГИБДД#Безопасность на дорогах
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