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Published Сегодня, 13:11

Modified Сегодня, 13:11

Updated Сегодня, 13:11

В Тюмени банкротят компанию, которая работала с региональными госзаказами

16 февраля 2023, 13:11
Фото: 1MI

В Тюмени банкротят подрядчика, работавшего с правительственными госзаказами

По данным картотеки арбитражных дел, в Тюмени банкротят «Запсибгидропром». Компания работала с правительственными заказами в Тюменской области. Иск пока не принят к рассмотрению.

Дело № А70-3015/2023 было зарегистрировано 14 февраля. О сумме исковых требований ООО «Тисизгео» (истца) пока ничего неизвестно.

По данным сайта rusprofile, организация состоит в реестре недобросовестных поставщиков. Ранее она выполняла заказы тюменского ГКУ ТО «УКС» (общая сумме 49 млн рублей) и МКУ «УЖКХ города Ишима» (18 млн). По данным СБИС, у тюменской компании есть задолженность по налогам.

«Запсибгидропром» уже пытались банкротить в 2022 году, но сторонам удалось прийти к соглашению.

Ранее «Наш город» сообщал, что иск в Арбитражный суд подала компания «РН-Уватнефтегаз». Истец потребовал взыскать с московского ответчика ООО «Кавгаз» 27,3 млн рублей за невозвращенные давальческие материалы

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Деньги#Экономика#Дела судебные#Арбитражный суд
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