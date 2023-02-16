В Тюмени банкротят компанию, которая работала с региональными госзаказами

Posted Сегодня, 13:11
Published Сегодня, 13:11
Modified Сегодня, 13:11
Updated Сегодня, 13:11
Дело № А70-3015/2023 было зарегистрировано 14 февраля. О сумме исковых требований ООО «Тисизгео» (истца) пока ничего неизвестно.
По данным сайта rusprofile, организация состоит в реестре недобросовестных поставщиков. Ранее она выполняла заказы тюменского ГКУ ТО «УКС» (общая сумме 49 млн рублей) и МКУ «УЖКХ города Ишима» (18 млн). По данным СБИС, у тюменской компании есть задолженность по налогам.
«Запсибгидропром» уже пытались банкротить в 2022 году, но сторонам удалось прийти к соглашению.
Ранее «Наш город» сообщал, что иск в Арбитражный суд подала компания «РН-Уватнефтегаз». Истец потребовал взыскать с московского ответчика ООО «Кавгаз» 27,3 млн рублей за невозвращенные давальческие материалы