В Тюмени банкротят компанию, которая работала с региональными госзаказами

По данным сайта rusprofile, организация состоит в реестре недобросовестных поставщиков. Ранее она выполняла заказы тюменского ГКУ ТО «УКС» (общая сумме 49 млн рублей) и МКУ «УЖКХ города Ишима» (18 млн). По данным СБИС, у тюменской компании есть задолженность по налогам.