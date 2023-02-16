В Тюмени прозвучат сирены

Posted Сегодня, 04:55
Published Сегодня, 04:55
Modified Сегодня, 05:25
Updated Сегодня, 05:25
Звучание сирен означает сигнал гражданской обороны или чрезвычайной ситуации «Внимание всем!». По каналам телевидения «Россия-1», «Россия-24» и по радио «Маяк», «Радио Россия», «Вести FM» дикторы радио и телевидения передадут информацию о произошедшей ситуации, рекомендации для населения по действиям в данной ситуации, а также информацию по сигналам гражданской обороны.
«Услышав сигнал, необходимо включить средства радио или телевещания и прослушать сообщение местных органов власти или органов управления по делам ГО и ЧС», — сообщили «Нашему Городу» в департаменте общественных связей Тюменской области.
Ранее проверку систем оповещения в Тюменской области проводили 20 июля 2022 года, но без включения электромеханических сирен и громкоговорящих устройств.