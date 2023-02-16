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Posted Сегодня, 04:55

Published Сегодня, 04:55

Modified Сегодня, 05:25

Updated Сегодня, 05:25

В Тюмени прозвучат сирены

16 февраля 2023, 04:55
Фото: Тюмень. Администрация города.

В Тюмени 1 марта проверят системы оповещения

В Тюменской области 1 марта состоится проверка работы систем централизованного оповещения жителей с задействованием радиотрансляционных установок и электросирен. Мероприятие будет проходить с до 10:40 до 11:10 местного времени.
Сюжет
Тюмень

Звучание сирен означает сигнал гражданской обороны или чрезвычайной ситуации «Внимание всем!». По каналам телевидения «Россия-1», «Россия-24» и по радио «Маяк», «Радио Россия», «Вести FM» дикторы радио и телевидения передадут информацию о произошедшей ситуации, рекомендации для населения по действиям в данной ситуации, а также информацию по сигналам гражданской обороны.

«Услышав сигнал, необходимо включить средства радио или телевещания и прослушать сообщение местных органов власти или органов управления по делам ГО и ЧС», — сообщили «Нашему Городу» в департаменте общественных связей Тюменской области.

Ранее проверку систем оповещения в Тюменской области проводили 20 июля 2022 года, но без включения электромеханических сирен и громкоговорящих устройств.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Проверка систем оповещения#Тюмень#Тюменская область
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