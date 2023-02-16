В Тюмени прозвучат сирены

Звучание сирен означает сигнал гражданской обороны или чрезвычайной ситуации «Внимание всем!». По каналам телевидения «Россия-1», «Россия-24» и по радио «Маяк», «Радио Россия», «Вести FM» дикторы радио и телевидения передадут информацию о произошедшей ситуации, рекомендации для населения по действиям в данной ситуации, а также информацию по сигналам гражданской обороны.