В Тюмень на чемпионат России по альпинизму приедут 60 сильнейших спортсменов

В Тюмени с 17 по 19 февраля состоится чемпионат России по альпинизму и V этап Кубка России по альпинизму. Соревнования пройдут на базе центра туризма и краеведения Дворца творчества и спорта «Пионер», участие в них примут более 60 сильнейших спортсменов страны. Об этом сообщает депспорта региона.

На чемпионат зарегистрировались 63 спортсмена из Тюменской, Томской, Кировской, Кемеровской, Челябинской, Новосибирской областей, Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Приморского края. Оба старта включают в себя дисциплины «ледолазание — скорость» и «ледолазание — трудность». Квалификационные лазания начнутся 17 февраля в 10.00. На следующий день спортсмены приступят к испытаниям в 9.00. На 14.00 запланирована церемония открытия чемпионата России и этапа Кубка России по альпинизму. 19 февраля ледолазы выйдут на старт в 9.00. Церемония награждения состоится в 13.00. Тюменскую область представят Александр Рябков, Иван Моисеев, Александр Мочалов и заслуженный мастер спорта Николай Кузовлев. Тюмень не в первый раз принимает подобные старты. В этом году мы увеличили нагрузку. Теперь каждый спортсмен преодолеет по 4 трассы на «трудность». Стоит отметить, что нынче трассы ставили и апробировали квалифицированные специалисты из Москвы и Тюмени, которые имеют международную сертификацию. Благодаря этому улучшилось их качество, а состязания стали более зрелищными, — отметил президент Тюменской региональной федерации альпинизма Тимур Гайнуллин. Создание условий, обеспечивающих возможность жителям Тюменской области систематически заниматься физической культурой и спортом — один приоритетов работы правительства региона. Для выполнения этих задач повсеместно в области создается необходимая инфраструктуры спорта и развиваются центры подготовки спортивного резерва.