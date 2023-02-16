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Posted 16 февраля 12:26

Published 16 февраля 12:26

Modified Сегодня, 02:59

Updated Сегодня, 02:59

В Тюмень на чемпионат России по альпинизму приедут 60 сильнейших спортсменов

16 февраля 2023, 12:26
Фото: Департамент физической культуры, спорта и допобразования ТО
В Тюмени с 17 по 19 февраля состоится чемпионат России по альпинизму и V этап Кубка России по альпинизму. Соревнования пройдут на базе центра туризма и краеведения Дворца творчества и спорта «Пионер», участие в них примут более 60 сильнейших спортсменов страны. Об этом сообщает депспорта региона.

На чемпионат зарегистрировались 63 спортсмена из Тюменской, Томской, Кировской, Кемеровской, Челябинской, Новосибирской областей, Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Приморского края.

Оба старта включают в себя дисциплины «ледолазание — скорость» и «ледолазание — трудность». Квалификационные лазания начнутся 17 февраля в 10.00.

На следующий день спортсмены приступят к испытаниям в 9.00. На 14.00 запланирована церемония открытия чемпионата России и этапа Кубка России по альпинизму.

19 февраля ледолазы выйдут на старт в 9.00. Церемония награждения состоится в 13.00.

Тюменскую область представят Александр Рябков, Иван Моисеев, Александр Мочалов и заслуженный мастер спорта Николай Кузовлев.

Тюмень не в первый раз принимает подобные старты. В этом году мы увеличили нагрузку. Теперь каждый спортсмен преодолеет по 4 трассы на «трудность». Стоит отметить, что нынче трассы ставили и апробировали квалифицированные специалисты из Москвы и Тюмени, которые имеют международную сертификацию. Благодаря этому улучшилось их качество, а состязания стали более зрелищными, — отметил президент Тюменской региональной федерации альпинизма Тимур Гайнуллин.

Создание условий, обеспечивающих возможность жителям Тюменской области систематически заниматься физической культурой и спортом — один приоритетов работы правительства региона. Для выполнения этих задач повсеместно в области создается необходимая инфраструктуры спорта и развиваются центры подготовки спортивного резерва.

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