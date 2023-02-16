В Тобольском районе уже 5 дней идут поиски экскаваторщика, провалившегося под лед

Posted Сегодня, 06:07
Published Сегодня, 06:07
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Updated Сегодня, 06:09
Работы ведутся в особо сложных условиях ниже по течению от места провала. Сильное течение вносит свои коррективы в водолазные работы, но, несмотря на это, обследован участок акватории площадью более двух тысяч квадратных метров. На данный момент тело мужчины не обнаружено, сообщили «Нашему Городу» в поисково-спасательной службе ГКУ ТО «ТОСЭР».
Ранее «Наш Город» писал, что в Тобольске в октябре на реке Иртыш утонул грейдер. Большегруз съехал в воду с обочины. Во время ЧП никто не пострадал.