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Posted Сегодня, 06:07

Published Сегодня, 06:07

Modified Сегодня, 06:09

Updated Сегодня, 06:09

В Тобольском районе уже 5 дней идут поиски экскаваторщика, провалившегося под лед

16 февраля 2023, 06:07
Фото: Поисково-спасательная служба ГКУ ТО "ТОСЭР"

В Тобольском районе продолжаются поиски экскаваторщика, провалившегося под лед

В Тобольском районе продолжаются водолазные работы по поиску 39-летнего водителя экскаватора, провалившегося под лед вместе с машиной в реке Иртыш в районе деревни Медведчиково. ЧП произошло пять дней назад, 11 февраля.
Сюжет
Тюмень
Видео: Поисково-спасательная служба ГКУ ТО "ТОСЭР"

Работы ведутся в особо сложных условиях ниже по течению от места провала. Сильное течение вносит свои коррективы в водолазные работы, но, несмотря на это, обследован участок акватории площадью более двух тысяч квадратных метров. На данный момент тело мужчины не обнаружено, сообщили «Нашему Городу» в поисково-спасательной службе ГКУ ТО «ТОСЭР».

Ранее «Наш Город» писал, что в Тобольске в октябре на реке Иртыш утонул грейдер. Большегруз съехал в воду с обочины. Во время ЧП никто не пострадал.

Место притяжения: в Тобольске в Иртыше утонул грейдер
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#Общество#Новости тюмени#Происшествия#ТОСЭР#Водолазы#Утонувшие#Тюмень#Тобольск#Тобольский район#Тюменская область#Поиск#Валентина Бурнашева#Видео
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