В РФ обяжут досудебно решать споры между жильцами и УК

Как передают “Известия”, сегодня в судах рассматривается больше 10 миллионов дел о жилищных спорах. Бизнес предлагает обязать граждан сначала писать жалобы на плохую работу УК — по ремонту, содержанию домов, дворов и так далее — сначала непосредственно в саму УК. Те в свою очередь должны будут рассмотреть ее в течение 10 дней, иначе им грозит дополнительный штраф.