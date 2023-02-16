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Posted Сегодня, 08:39

Published Сегодня, 08:39

Modified Сегодня, 08:39

Updated Сегодня, 08:39

В РФ обяжут досудебно решать споры между жильцами и УК

Сегодня, 08:39
Бизнес инициировал законопроект, который обязывает собственников жилья писать жалобы в управляющие компании на качество их услуг до того, как обращаться в госжилинспекцию (ГЖИ) или суд.

Как передают “Известия”, сегодня в судах рассматривается больше 10 миллионов дел о жилищных спорах. Бизнес предлагает обязать граждан сначала писать жалобы на плохую работу УК — по ремонту, содержанию домов, дворов и так далее — сначала непосредственно в саму УК. Те в свою очередь должны будут рассмотреть ее в течение 10 дней, иначе им грозит дополнительный штраф.

 

Законопроект в скором времени направят в профильный комитет Госдумы на рассмотрение.

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