Ученикам лицея №93 Тюмени могут угрожать из-за инцидента со стрельбой. Скриншот

Posted Сегодня, 12:41
Published Сегодня, 12:41
Modified Сегодня, 12:50
Updated Сегодня, 12:50
По мнению автора скриншота, школьников решили «запугать».
«Никакой стрельбы в школе не было», - отмечается в одном из сообщений на скриншоте, которое предположительно принадлежит ученику лицея №93.
Сегодня днём «Наш город» сообщал, что в тюменском лицее № 93 началась служебная проверка. Досмотры и обыски в учебном заведении организовывать не будут, отметил уполномоченный по правам ребенка Тюменской области Андрей Степанов.