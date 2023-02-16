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Published Сегодня, 12:41

Modified Сегодня, 12:50

Updated Сегодня, 12:50

Ученикам лицея №93 Тюмени могут угрожать из-за инцидента со стрельбой. Скриншот

16 февраля 2023, 12:41
Фото: 1MI

Свидетелям инцидента со стрельбой в тюменском лицее могут угрожать

По данным тг-канала «Тюмень №1», парень, недавно устроивший стрельбу, якобы угрожает детям. Ученик лицея №93 сообщил о давлении на свидетелей и угрозах.

По мнению автора скриншота, школьников решили «запугать».

«Никакой стрельбы в школе не было», - отмечается в одном из сообщений на скриншоте, которое предположительно принадлежит ученику лицея №93.

Сегодня днём «Наш город» сообщал, что в тюменском лицее № 93 началась служебная проверка. Досмотры и обыски в учебном заведении организовывать не будут, отметил уполномоченный по правам ребенка Тюменской области Андрей Степанов.

Фото: тг-канала «Тюмень №1»
Служебная проверка проводится в тюменском лицее после ЧП
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Жалобы#Школа#Стрельба#Работа
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