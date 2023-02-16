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Published Сегодня, 11:35

Modified Сегодня, 11:36

Updated Сегодня, 11:36

У тюменцев массово списывают деньги с карты за старые поездки в автобусе

16 февраля 2023, 11:35
Фото: 1MI

У жителей Тюмени массово списывают деньги с карты за старые поездки в автобусе

В «Тюменской транспортной системе» сообщили о возможном массовом списании денег с транспортной карты. Жалобы на работу системы оплаты стали поступать 13 февраля. Пострадал даже сотрудник издания «Наш город», у неё списали за 1 поездку 145 рублей.
Фото: Наш город
«Вот у меня такая же тема случилась. На автобусе сегодня ездила 1 раз, а списали 5», - сообщает корреспондент «Нашего города».

В ТТС отметили, что из-за технических работ деньги с карты могли не списываться с 13 по 16 февраля. Теперь система осуществляет транзакции, которые должны были пройти. 

«В связи с проведением технических работ часть транзакций по банковским картам, совершенных на банковских терминалах с 13.02.2023 по 16.02.2023 на маршрутах общественного транспорта, не были обработаны и деньги за осуществленные поездки не списаны с банковских карт пассажиров», - сообщили представители ТТС в паблике ВК.

Вчера «Наш город» сообщал, что терминалы ТТС не работали в Восточном округе Тюмени.

В Тюмени терминалы ТТС перестали работать в Восточном округе города
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Происшествия#Деньги#Экономика#Дороги#Жалобы#Автобусы
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