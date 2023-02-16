У тюменцев массово списывают деньги с карты за старые поездки в автобусе

Posted Сегодня, 11:35
Published Сегодня, 11:35
Modified Сегодня, 11:36
Updated Сегодня, 11:36
«Вот у меня такая же тема случилась. На автобусе сегодня ездила 1 раз, а списали 5», - сообщает корреспондент «Нашего города».
В ТТС отметили, что из-за технических работ деньги с карты могли не списываться с 13 по 16 февраля. Теперь система осуществляет транзакции, которые должны были пройти.
«В связи с проведением технических работ часть транзакций по банковским картам, совершенных на банковских терминалах с 13.02.2023 по 16.02.2023 на маршрутах общественного транспорта, не были обработаны и деньги за осуществленные поездки не списаны с банковских карт пассажиров», - сообщили представители ТТС в паблике ВК.
Вчера «Наш город» сообщал, что терминалы ТТС не работали в Восточном округе Тюмени.