Тюменцы хотят, чтобы работодатели начали их кормить бесплатными обедами

Posted Сегодня, 05:38
Published Сегодня, 05:38
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Updated Сегодня, 05:40
По словам работающих жителей региона, обеды на работе бьют по бюджету 46% опрошенных. При этом, 72% приносят еду из дома. 70% из них берут с собой на работу полноценный обед (первое и второе), 47% приносят шоколадки, печенье и другие сладости, 32% — хлебобулочные изделия, 18% — фрукты, орешки, злаковые батончики.
53% жителей региона в рабочие будни едят в заведениях общепита, а 34% заказывают доставку.
В целом, ежедневно на работе едят 90% тюменцев: 41% только обедают, 40% завтракают, обедают и пьют чай, остальные завтракают либо перекусывают.
Большинство тюменцев, 39%, тратят на рабочее питание в день от 200 до 300 рублей, 33% — 100-200 рублей, 22% — 300-400 рублей, а больше 400 рублей платят за обед 6% опрошенных.
Бесплатное питание предоставляют только 5% тюменцам, у 19% есть льготы и частичная компенсация питания от предприятия, а 76% питаются за свой счет.
Респондентам было предложено выбрать одну из компенсаций: питания, занятий спортом или английским. Питание выбрали 79% респондентов, 11% хотят получать компенсацию за спорт, 8% за английский, а 2% не интересует ни одна из предложенных компенсаций.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области существенно подорожали в этом году овощи и фрукты. В среднем их стоимость увеличилась на 12,6%.