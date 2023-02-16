Тюменцы хотят, чтобы работодатели начали их кормить бесплатными обедами

По словам работающих жителей региона, обеды на работе бьют по бюджету 46% опрошенных. При этом, 72% приносят еду из дома. 70% из них берут с собой на работу полноценный обед (первое и второе), 47% приносят шоколадки, печенье и другие сладости, 32% — хлебобулочные изделия, 18% — фрукты, орешки, злаковые батончики.