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Posted Сегодня, 05:38

Published Сегодня, 05:38

Modified Сегодня, 05:40

Updated Сегодня, 05:40

Тюменцы хотят, чтобы работодатели начали их кормить бесплатными обедами

16 февраля 2023, 05:38
Фото: 1MI

Обеды на работе бьют по бюджету 46% тюменцев

Больше половины работающих жителей Тюменской области хотят, чтобы их бесплатно кормили на работе. Такие выводы сделали аналитики сервиса «Зарплата.ру» по результатам проведенного исследования.
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Тюмень

По словам работающих жителей региона, обеды на работе бьют по бюджету 46% опрошенных. При этом, 72% приносят еду из дома. 70% из них берут с собой на работу полноценный обед (первое и второе), 47% приносят шоколадки, печенье и другие сладости, 32% — хлебобулочные изделия, 18% — фрукты, орешки, злаковые батончики.

53% жителей региона в рабочие будни едят в заведениях общепита, а 34% заказывают доставку.

В целом, ежедневно на работе едят 90% тюменцев: 41% только обедают, 40% завтракают, обедают и пьют чай, остальные завтракают либо перекусывают.

Большинство тюменцев, 39%, тратят на рабочее питание в день от 200 до 300 рублей, 33% — 100-200 рублей, 22% — 300-400 рублей, а больше 400 рублей платят за обед 6% опрошенных.

Бесплатное питание предоставляют только 5% тюменцам, у 19% есть льготы и частичная компенсация питания от предприятия, а 76% питаются за свой счет.

Респондентам было предложено выбрать одну из компенсаций: питания, занятий спортом или английским. Питание выбрали 79% респондентов, 11% хотят получать компенсацию за спорт, 8% за английский, а 2% не интересует ни одна из предложенных компенсаций.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области существенно подорожали в этом году овощи и фрукты. В среднем их стоимость увеличилась на 12,6%.

 

В Тюмени взлетели цены на овощи, фрукты и морепродукты
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Питание#Цены#Тюмень#Тюменская область
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