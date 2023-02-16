Тюменские врачи удалили у женщины опухоли весом более 9 килограммов

Posted Сегодня, 08:27
Published Сегодня, 08:27
Modified Сегодня, 08:31
Updated Сегодня, 08:31
Опухоль занимала всю брюшную полость, сильно сдавливая внутренние органы. Медики приняли решение госпитализировать пациентку и провести операцию.
«У больной отмечалось снижение функции одной из почек, усугубила ситуацию компрессия опухоли. Поэтому перед тем как приступить к операции, пациентка прошла тщательное обследование и подготовку к оперативному лечению. Функция почек была сохранена на 50%, что позволило выполнить операцию», — отметил главный врач Медицинского города Расим Тамразов.
Операция, в ходе которой были удалены опухоли диаметром 35 и 15 сантиметров, проходила в течение нескольких часов. В настоящее время женщина проходит таргетную терапию.
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