Тюменские врачи удалили у женщины опухоли весом более 9 килограммов

Ранее «Наш Город» писал, что тюменские медики спасли подростка с менингококковой инфекцией тяжелой степени. Когда школьника доставили в медицинское учреждение, у него была высокая температура, судороги и галлюцинации. К счастью, лечение прошло успешно. В настоящее время ребенок уже выписан из больницы.