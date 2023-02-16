nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:27

Published Сегодня, 08:27

Modified Сегодня, 08:31

Updated Сегодня, 08:31

Тюменские врачи удалили у женщины опухоли весом более 9 килограммов

16 февраля 2023, 08:27
Фото: Здравоохранение Тюменской области

В Тюмени врачи удалили у женщины опухоли весом более 9 килограммов

Тюменские врачи удалили из тела 51-летней пациентки две опухоли общим весом 9 килограммов. Женщина обратилась в Медицинский город в декабре 2023 года с редким заболеванием — лейомиосаркомой.
Сюжет
Тюмень

Опухоль занимала всю брюшную полость, сильно сдавливая внутренние органы. Медики приняли решение госпитализировать пациентку и провести операцию.

«У больной отмечалось снижение функции одной из почек, усугубила ситуацию компрессия опухоли. Поэтому перед тем как приступить к операции, пациентка прошла тщательное обследование и подготовку к оперативному лечению. Функция почек была сохранена на 50%, что позволило выполнить операцию», — отметил главный врач Медицинского города Расим Тамразов.

Операция, в ходе которой были удалены опухоли диаметром 35 и 15 сантиметров, проходила в течение нескольких часов. В настоящее время женщина проходит таргетную терапию.

Ранее «Наш Город» писал, что тюменские медики спасли подростка с менингококковой инфекцией тяжелой степени. Когда школьника доставили в медицинское учреждение, у него была высокая температура, судороги и галлюцинации. К счастью, лечение прошло успешно. В настоящее время ребенок уже выписан из больницы.

Тюменские врачи спасли подростка с галлюцинациями и судорогами
Узнать подробнее
#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Врачи#Опухоль#Департамент здравоохранения#Тюмень#Тюменцы#Тюменская область
Подпишитесь
Жителей новостроек могут лишить дополнительных бесплатных часов на парковках
Сегодня, 08:14
В тюменских аптеках возник дефицит рецептурных лекарств
Сегодня, 08:59
Власти тюменской области ищут кредитора для покрытия дефицита бюджета
Сегодня, 07:36
Тюменская область готовится к паводку
Сегодня, 07:17
Посылки из-за рубежа тюменцам будут приходить быстрее в 1,5 раза
Сегодня, 06:54