Тюменские воины получили подарки ко Дню Защитника Отечества

Posted Сегодня, 18:25
Published Сегодня, 18:25
Modified Сегодня, 18:37
Updated Сегодня, 18:37
Солдаты поблагодарили за быструю доставку подарков, которые им вскоре будут переданы, и напомнили, что они очень любят и ценят своих земляков.
Акция «Тепло родного дома» была запущена губернатором и региональным отделением партии «Единая Россия» в прошлом году. На первом этапе акции бойцам поступили весточки от родных людей, а на втором — также от друзей, коллег и неравнодушных земляков.
Ранее «Наш город» сообщал, что 35-летнй житель Ялуторовска был смертельно ранен и погиб в зоне СВО.