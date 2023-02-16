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Published Сегодня, 18:25

Modified Сегодня, 18:37

Updated Сегодня, 18:37

Тюменские воины получили подарки ко Дню Защитника Отечества

16 февраля 2023, 18:25
Фото: 1MI

Тюменские бойцы подразделения «Кедр» получили от родных посылки к 23 февраля

В рамках акции «Тепло родного дома» бойцов подразделения «Кедр» поздравили с наступающим праздником. Они получили от близких именные посылки, сообщают в инфоцентре правительства региона.
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Воины

Солдаты поблагодарили за быструю доставку подарков, которые им вскоре будут переданы, и напомнили, что они очень любят и ценят своих земляков.

Акция «Тепло родного дома» была запущена губернатором и региональным отделением партии «Единая Россия» в прошлом году. На первом этапе акции бойцам поступили весточки от родных людей, а на втором — также от друзей, коллег и неравнодушных земляков.

Ранее «Наш город» сообщал, что 35-летнй житель Ялуторовска был смертельно ранен и погиб в зоне СВО.

 

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#Елена Чебоксарова#Спецоперация#Бойцы#Воины#Военнослужащие#Посылки#Акция#Тюмень#Видео
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