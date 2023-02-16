Тюменские власти отреагировали на инцидент с учителем, оставившем класс без обеда

В Тюмени проведут проверку школы, где детей наказывают лишением еды

В горадминистрации отреагировали на жалобу тюменских родителей в отношении педагога, который оставил детей без обеда в школьной столовой за ненадлежащее поведение. В пресс-службе ведомства ответили, что в настоящее время проводится служебное расследование по данному вопросу.

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