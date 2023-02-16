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Posted Сегодня, 17:57

Published Сегодня, 17:57

Modified Сегодня, 18:10

Updated Сегодня, 18:10

Тюменские власти отреагировали на инцидент с учителем, оставившем класс без обеда

16 февраля 2023, 17:57
Фото: 1MI

В Тюмени проведут проверку школы, где детей наказывают лишением еды

В горадминистрации отреагировали на жалобу тюменских родителей в отношении педагога, который оставил детей без обеда в школьной столовой за ненадлежащее поведение. В пресс-службе ведомства ответили, что в настоящее время проводится служебное расследование по данному вопросу.
Сюжет
Тюмень

До 22 февраля директор школы № 56 должен провести дополнительный инструктаж с учителями относительно правил организации питания детей, а со школьниками пройдут дополнительные беседы о культуре поведения. С родителями учащихся также пообщаются на тему организации питания и поведения ребят в школьной столовой.

Напомним, на днях в паблике «ЧС Тюмень» появилась жалоба на учителя, который оставил весь класс без горячего обеда из-за того, что-то кто-то из учеников съел много не своих порций.

Детей наказывают голодом в тюменской школе
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#Школьники#Ученики#Питание#Общество#Тюмень#Родители#Претензия#Елена Чебоксарова
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