Тюменские власти отреагировали на инцидент с учителем, оставившем класс без обеда

Posted Сегодня, 17:57
Published Сегодня, 17:57
Modified Сегодня, 18:10
Updated Сегодня, 18:10
До 22 февраля директор школы № 56 должен провести дополнительный инструктаж с учителями относительно правил организации питания детей, а со школьниками пройдут дополнительные беседы о культуре поведения. С родителями учащихся также пообщаются на тему организации питания и поведения ребят в школьной столовой.
Напомним, на днях в паблике «ЧС Тюмень» появилась жалоба на учителя, который оставил весь класс без горячего обеда из-за того, что-то кто-то из учеников съел много не своих порций.