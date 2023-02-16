Тюменские работники не соблюдают технику безопасности при проведении кровельных работ

Posted Сегодня, 13:25
Published Сегодня, 13:25
Modified Сегодня, 13:29
Updated Сегодня, 13:29
«Такую ситуацию наблюдаем на соседнем доме: начали ремонт крыши, работники лазят без страховки и каких-либо средств защиты, так и должно быть?» — поинтересовался анонимный автор поста.
В комментариях подписчики отметили, что это действительно очень рискованно.
«Видела, как мужчина крышу чистил, тоже без страховки, и снег поехал, сбил его с ног. Успел схватиться за что-то уже на самом краю. Пока выбирался, ещё раз чуть не упал. Мог погибнуть. Управляющие компании экономят на всем, а цена такой жадности чужая жизнь», — рассказала тюменка.
В горадминистарции пообещали рассмотреть этот вопрос и проконтролировать ситуацию.
«Информация передана начальнику отдела по строительному контролю и надзору ремонта и реконструкции жилья МКУ „Служба заказчика и технического контроля за строительством (реконструкцией), ремонтом объектов жилищно-коммунального хозяйства“ для рассмотрения вопроса с подрядчиком», — ответили автору поста.
Ранее «Наш город» писал, что позавчера в районе ДОКа 23-летний молодой человек сорвался с 10 этажа и погиб по неосмотрительности одного из рабочих. Личность виновника происшествия устанавливается.