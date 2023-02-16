nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:17

Published Сегодня, 07:17

Modified Сегодня, 07:49

Updated Сегодня, 07:49

Тюменская область готовится к паводку

16 февраля 2023, 07:17
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

В Тюменской области пройдут тактико-специальные учения по подготовке к паводку

В конце марта в Тюменской области пройдут тактико-специальные учения по подготовке к паводку. Участие в них примут 9,8 тысячи человек, более 2 тысяч единиц автомобильной, специальной и инженерной техники, 37 единиц авиатехники и 154 плавсредства.
Сюжет
Тюмень

В период с 23 марта будет обследовано 66 гидротехнических сооружений в 16 муниципальных образованиях Тюменской области, сообщили в информационном центре правительства региона.

Ранее «Наш Город» писал, что в 2018 году в связи с сильным паводком на территории Викуловского, Абатского, Казанского, Ишимского районов и в Ишиме был введен режим ЧС. На территории Ишима и Ишимского района вода подтопила 64 дома и более 6,6 тысячи нежилых садоводческих участков. Из опасных зон тогда эвакуировали более 270 человек.

В 2022 году режим ЧС в связи с паводком на территории Тюменской области введен не был.

 

«Мост скоро будет не нужен»: в Тюмени продолжает мелеть Тура
Узнать подробнее
#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Паводок#Происшествия#Тюмень#Тюменская область
Подпишитесь
В Тюмени прозвучат сирены
Сегодня, 04:55
В тюменском лицее подросток устроил стрельбу из пистолета
Сегодня, 04:27
В Тюменской области начали объявлять актировки
Сегодня, 03:31
В выходные — спорт: тюменецев приглашают на День здоровья
Сегодня, 02:53
Глава Тюмени хочет преобразовать инфраструктуру возле вокзала
Вчера, 20:22
Тюменские пожарные спасли трех человек
Сегодня, 05:49