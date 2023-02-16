Тюменская область готовится к паводку

Ранее «Наш Город» писал, что в 2018 году в связи с сильным паводком на территории Викуловского, Абатского, Казанского, Ишимского районов и в Ишиме был введен режим ЧС. На территории Ишима и Ишимского района вода подтопила 64 дома и более 6,6 тысячи нежилых садоводческих участков. Из опасных зон тогда эвакуировали более 270 человек.