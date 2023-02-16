Тюменская компания будет сотрудничать с египетским нефтегазовым поставщиком

Posted Сегодня, 11:55
Published Сегодня, 11:55
Modified Сегодня, 12:11
Updated Сегодня, 12:11
«Соглашение с Alexandria Petroleum Maintenance подписано во время международной выставки EGYPS в Каире», — рассказали в пресс-службе «Союзгазтехнологии».
Стоит отметить, что в 2023 году состоятся бизнес-миссии тюменских предприятий в Узбекистан, Турцию, Оман, Китай.
Ранее «Наш город» сообщал, что нефтесервисная компания из Тюменской области «Ойл Тэк» будет оказывать сервисные услуги по ремонту скважин в Египте.