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Posted Сегодня, 11:55

Published Сегодня, 11:55

Modified Сегодня, 12:11

Updated Сегодня, 12:11

Тюменская компания будет сотрудничать с египетским нефтегазовым поставщиком

16 февраля 2023, 11:55
Фото: Союзгазтехнология

Тюменская организация будет сотрудничать с нефтесервисом Египта

Тюменская компания «Союзгазтехнология» и египетская Alexandria Petroleum Maintenance подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщает пресс-служба «Союзгазтехнологии».
«Соглашение с Alexandria Petroleum Maintenance подписано во время международной выставки EGYPS в Каире», — рассказали в пресс-службе «Союзгазтехнологии».

Стоит отметить, что в 2023 году состоятся бизнес-миссии тюменских предприятий в Узбекистан, Турцию, Оман, Китай.

Ранее «Наш город» сообщал, что нефтесервисная компания из Тюменской области «Ойл Тэк» будет оказывать сервисные услуги по ремонту скважин в Египте.

Тюменская компания станет оказывать услуги по ремонту скважин в Египте
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#Общество#Тюменцы#Работа#Экономика#Деньги#Бизнес#Нефть и газ#Цены на нефть#Нефть
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