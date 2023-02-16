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Тюменка пожаловалась на СТО, ей не могут сделать машину несколько недель

16 февраля 2023, 16:39
Фото: Скрин "Типичная Тюмень".

Тюменское СТО не может сделать машину уже несколько недель

Тюменка пожаловалась на СТО «АвтоСтоп». Она сдала на ремонт свой внедорожник, но машину до сих пор не сделали. Заказ-наряды не выдают, претензию по поводу некачественного ремонта не принимают, сообщается в паблике «Типичная Тюмень».

СТО находится на улице 50 лет ВЛКСМ д. 57.

«Сдала туда автомобиль, его делали-делали, потом человек по имени Андрей, который является там руководителем, скрывался почти 2 недели, механики сказали, что машина не сделана до конца, что там Андрей что-то сделал с электроникой, а исправить не смог. Заказ-наряды не выдают. Говорят, забирайте ключи и всё», - сообщила подписчица паблика «Типичная Тюмень».

Сейчас она не знает что делать, было подано заявление в полицию.

Ранее «Наш город» отмечал, что тюменцы отказываются окупать китайские и иранские машины. Водители не уверены в их качестве.

Тюменцы не хотят пересаживаться на китайские и иранские машины
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Деньги#Водители#Жалобы#Безопасность на дорогах
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