Тюменка пожаловалась на СТО, ей не могут сделать машину несколько недель

Posted Сегодня, 16:39
Published Сегодня, 16:39
Modified Сегодня, 16:39
Updated Сегодня, 16:39
СТО находится на улице 50 лет ВЛКСМ д. 57.
«Сдала туда автомобиль, его делали-делали, потом человек по имени Андрей, который является там руководителем, скрывался почти 2 недели, механики сказали, что машина не сделана до конца, что там Андрей что-то сделал с электроникой, а исправить не смог. Заказ-наряды не выдают. Говорят, забирайте ключи и всё», - сообщила подписчица паблика «Типичная Тюмень».
Сейчас она не знает что делать, было подано заявление в полицию.
Ранее «Наш город» отмечал, что тюменцы отказываются окупать китайские и иранские машины. Водители не уверены в их качестве.