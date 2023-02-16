Тюменка пожаловалась на СТО, ей не могут сделать машину несколько недель

Тюменское СТО не может сделать машину уже несколько недель

Тюменка пожаловалась на СТО «АвтоСтоп». Она сдала на ремонт свой внедорожник, но машину до сих пор не сделали. Заказ-наряды не выдают, претензию по поводу некачественного ремонта не принимают, сообщается в паблике «Типичная Тюмень».