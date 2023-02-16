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Posted Сегодня, 12:13

Published Сегодня, 12:13

Modified Сегодня, 12:15

Updated Сегодня, 12:15

Тысячам новосёлов Тюмени добавили интернет-скоростей

16 февраля 2023, 12:13
Фото: Мегафон
Связисты повысили скорость мобильного интернета на территории жилых комплексов «Мозаика Парк», «Биография» и «Дом Лес Парк». У местных жителей также стала стабильнее работать голосовая связь.
Сюжет
Тюмень

Добиться изменений удалось за счет появления базовых станций МегаФона с поддержкой современной сети 4G.

Инфраструктурные мероприятия сделали выше скорость мобильного интернета. Максимальные значения, по замерам инженеров, могут доходить до 100 Мбит/с. Расширение сети сняло часть нагрузки с соседних базовых станций. Покрытие обновилось и в популярном месте для прогулок тюменцев — парке «Древо Жизни».

Телеком-объекты уже ежедневно обслуживают свыше 50 тысяч уникальных абонентов на территории комплексов.

Жители ежедневно пользуются передачей данных — смотрят видео, открывают приложения, общаются в соцсетях и мессенджерах. Всего за один день они успевают прокачать объем трафика, которого бы хватило на размещение 200 тысяч качественных снимков.

«Облик современных российских городов быстро меняется, и телеком-компаниям нужно постоянно держать руку на пульсе, чтобы реагировать на строительство новых микрорайонов, жилых комплексов, где люди будут активно звонить и выходить в интернет. Из-за базовых станций жители пользуются услугами с сохранением привычно высоких скоростей», — поделился технический руководитель МегаФона в Тюменской области Андрей Жарков.

Во внимание связистов попадают не только городские новостройки. Техническая служба отслеживает рост нагрузки на объектах связи всего региона и работает с сетями. Так, в конце прошлого года инженеры МегаФона модернизировали базовые станции в 240 локациях Тюмени. Проведенные работы подняли скорость мобильного интернета в сети четвертого поколения более чем для 300 тысяч горожан. 

#Анна Доронина#Мегафон#Тюменская область#Тюмень#Общество
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