Тысячам новосёлов Тюмени добавили интернет-скоростей

Во внимание связистов попадают не только городские новостройки. Техническая служба отслеживает рост нагрузки на объектах связи всего региона и работает с сетями. Так, в конце прошлого года инженеры МегаФона модернизировали базовые станции в 240 локациях Тюмени. Проведенные работы подняли скорость мобильного интернета в сети четвертого поколения более чем для 300 тысяч горожан.