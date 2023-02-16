«Тойота» влетела в дорогой «Мерседес» на Харьковской в Тюмени. Фото

Posted Сегодня, 13:29
Published Сегодня, 13:29
Modified Сегодня, 13:29
Updated Сегодня, 13:29
«Мерседес» пытался выехать на улицу Харьковская, его протаранил японский седан. В машинах сработали подушки безопасности. Обстоятельства ДТП выясняются, на месте инцидента возникла пробка.
Стоит отметить, что с 10 февраля в городе не наблюдаются заторы выше семи баллов. Сегодня вечером в Тюмени произошло только 3 аварии (по данным 2ГИС). Пробки составили 6 баллов.
Ранее «Наш город» отмечал, что на Объездной дороге водители наблюдают большие колеи. Дорожники приступят к ремонту весной.