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Published Сегодня, 13:29

Modified Сегодня, 13:29

Updated Сегодня, 13:29

«Тойота» влетела в дорогой «Мерседес» на Харьковской в Тюмени. Фото

16 февраля 2023, 13:29
Фото: 2ГИС

В Тюмени столкнулись дорогой «Мерседес» и «Тойота». Фото

В областной столице на улице Харьковской столкнулись дорогой «Мерседес» и «Тойота». По данным подписчика сервиса 2ГИС, всё произошло 16 февраля около 18:00. Небольшие травмы получил водитель «Тойота».
Фото: 2ГИС

«Мерседес» пытался выехать на улицу Харьковская, его протаранил японский седан. В машинах сработали подушки безопасности. Обстоятельства ДТП выясняются, на месте инцидента возникла пробка.

Стоит отметить, что с 10 февраля в городе не наблюдаются заторы выше семи баллов. Сегодня вечером в Тюмени произошло только 3 аварии (по данным 2ГИС). Пробки составили 6 баллов.

Ранее «Наш город» отмечал, что на Объездной дороге водители наблюдают большие колеи. Дорожники приступят к ремонту весной.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Дороги#Водители#ГИБДД#Безопасность на дорогах
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