«Скоро весна, а каток так и не залит»: тюменские власти не сдержали данные обещания

Местный житель пожаловлся, что в Тюмени за всю зиму не залили каток

В паблике «ЧС Тюмень» житель дома по адресу Вадима Бованенко, 3, пожаловался, что тюменские власти неоднократно обещали ему залить каток во дворе дома: сначала до Нового года, а потом — до конца февраля. Однако так и не выполнили данное обещание.

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