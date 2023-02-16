«Скоро весна, а каток так и не залит»: тюменские власти не сдержали данные обещания

Posted Сегодня, 15:36
Published Сегодня, 15:36
Modified Сегодня, 16:05
Updated Сегодня, 16:05
«Потом ГЖИ в соцсетях отписались, что это имущество собственников, как же это хорошо, а кто права собственников от УК защитит, которые ничего не хотят делать? Уже весна скоро, а каток так и не залит», — возмутился подписчик паблика.
В пресс-службе Государственной жилищной инспекции ответили на жалобу тюменца.
«Заливка катка в данном случае является некой дополнительной услугой, требования к качеству исполнения которой жилищным законодательством не установлены. Полагаем, выполнение таких работ, а также требования к их качеству собственники могут предусмотреть договором управления. Внесение изменений в договор управления осуществляется по соглашению сторон путем принятия соответствующего решения на общем собрании», — написали сотрудники ведомства.
Ранее «Наш город» сообщал, что жильцы дома по улице Михаила Сперанского, 19, возмущены бездействием управляющей компании, так как во дворе построили опасную горку, которая к тому же заняла несколько парковочных мест.