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Published Сегодня, 15:36

Modified Сегодня, 16:05

Updated Сегодня, 16:05

«Скоро весна, а каток так и не залит»: тюменские власти не сдержали данные обещания

16 февраля 2023, 15:36
Фото: ЧС Тюмень

Местный житель пожаловлся, что в Тюмени за всю зиму не залили каток

В паблике «ЧС Тюмень» житель дома по адресу Вадима Бованенко, 3, пожаловался, что тюменские власти неоднократно обещали ему залить каток во дворе дома: сначала до Нового года, а потом — до конца февраля. Однако так и не выполнили данное обещание.
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«Потом ГЖИ в соцсетях отписались, что это имущество собственников, как же это хорошо, а кто права собственников от УК защитит, которые ничего не хотят делать? Уже весна скоро, а каток так и не залит», — возмутился подписчик паблика.

В пресс-службе Государственной жилищной инспекции ответили на жалобу тюменца.

«Заливка катка в данном случае является некой дополнительной услугой, требования к качеству исполнения которой жилищным законодательством не установлены. Полагаем, выполнение таких работ, а также требования к их качеству собственники могут предусмотреть договором управления. Внесение изменений в договор управления осуществляется по соглашению сторон путем принятия соответствующего решения на общем собрании», — написали сотрудники ведомства.

Ранее «Наш город» сообщал, что жильцы дома по улице Михаила Сперанского, 19, возмущены бездействием управляющей компании, так как во дворе построили опасную горку, которая к тому же заняла несколько парковочных мест.

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#Елена Чебоксарова#Жалоба#Тюменцы#Зима#Каток#Управляющая компания
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