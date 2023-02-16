РЭО ознакомит депутатов Госдумы с интерактивной картой мусорной отрасли

Posted Сегодня, 11:38
Published Сегодня, 11:38
Modified Сегодня, 11:38
Updated Сегодня, 11:38
С 2019 года специалисты РЭО провели свыше 300 экспертиз территориальных схем, и были смоделированы перспективные объекты и схемы потоков по всем российским субъектам, - пишет newsnn. В итоге эксперты утвердили федеральную схему исключительно с перспективными объектами, которые можно поддержать за счет финансовых средств РЭО и госбюджета, сообщил Буцаев.
«Внесены существенные изменения в терсхемы — прежде всего в части расчета количества отходов, укрупнения объектов, достижения необходимых показателей по снижению захоронения отходов, - заявил руководитель РЭО. - В федсхему вошли 1240 объектов, включая 419 — по обработке отходов и 243 — по компостированию. В системе формируется блок мониторинга текущей деятельности региональных операторов. Для этого РЭО внес в систему данные более чем о 1 000 000 контейнерных площадок и начал собирать сведения о движении более пяти тысяч мусоровозов».
В разработанную специалистами РЭО информационную систему входят следующие три ключевые компонента: база данных, уже сегодня содержащая 80 процентов сведений, необходимых для Федеральной государственной информационной системы учета ТКО (ФГИС УТКО); аналитический модуль, обеспечивающий возможность осуществления всех необходимых расчетов и моделирования терсхем; интерактивная карта, на которую нанесены и привязаны к точным координатам все объекты обращения с ТКО. На интерактивной карте отмечены также зоны деятельности регоператоров, источники формирования ТКО, схемы потоков и т. д.
Благодаря созданному экспертами РЭО инструментарию в информационной системе можно создавать электронные модели территориальных схем, которые будут сразу интегрированы во ФГИС УТКО. В настоящее время РЭО в пилотном режиме на безвозмездной основе передает регионам программное обеспечение для создания электронных моделей терсхем. По словам Буцаева, такая работа будет проведена со всеми заинтересованными субъектами РФ. С учетом того, что актуализация электронных моделей обходится в сумму от пяти до десяти миллионов рублей, речь идет о значительной экономии бюджетных средств.
Для каждого субъекта, регоператора и оператора объектов обращения с ТКО в системе есть личный кабинет. К ней подключены на данный момент свыше двух тысяч пользователей. Отдельным блоком в системе представлены данные по регионам и регоператорам. Поставщики информации вносят их ежемесячно: пока добровольно, но после ввода в эксплуатацию ФГИС УТКО это станет их обязанностью.
Первоочередной задачей на сегодняшний день Буцаев назвал оперативную разработку ФГИС УТКО. Ввести ее в эксплуатацию планируют в первой половине текущего года.
«До конца года мы должны полностью перенести во ФГИС УТКО информацию из территориальных схем и наполнить систему сведениями, имеющимися у региональных операторов и владельцев объектов инфраструктуры», - отметил глава РЭО.
Наряду с этим продолжается работа по созданию новых инструментов мониторинга, в основе которых будут лежать данные облетов, спутниковые снимки и сведения видеонаблюдения. С целью анализа получаемых данных идет разработка нейронных сетей.
Ожидается, что в перспективе инфраструктуру ФГИС УТКО будут использовать для мониторинга общего положения дел в сфере обращения со всеми видами отходов. Для этого специалисты РЭО предложили внести изменения в Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».