РЭО ознакомит депутатов Госдумы с интерактивной картой мусорной отрасли

Благодаря созданному экспертами РЭО инструментарию в информационной системе можно создавать электронные модели территориальных схем, которые будут сразу интегрированы во ФГИС УТКО. В настоящее время РЭО в пилотном режиме на безвозмездной основе передает регионам программное обеспечение для создания электронных моделей терсхем. По словам Буцаева, такая работа будет проведена со всеми заинтересованными субъектами РФ. С учетом того, что актуализация электронных моделей обходится в сумму от пяти до десяти миллионов рублей, речь идет о значительной экономии бюджетных средств.