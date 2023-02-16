В первый день досрочной сдачи ЕГЭ в 2023 году юноши и девушки имеют возможность сдать экзамены по литературе и географии, далее — по русскому языку. Следующей дисциплиной в расписании идет математика, в том числе профильного уровня. На 30 марта, без изменений, запланирована досрочная сдача ЕГЭ-2023 в Тюмени по французскому, английскому и другим иностранным языкам. В этот же день досрочно проводится единый государственный экзамен по физике и биологии. На сдачу экзамена отводится определенное количество минут, как и в случае со сдачей по основному расписанию. Так было и в прошлом году: изменений в этом отношении нет.