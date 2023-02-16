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Published Сегодня, 08:56

Modified Сегодня, 11:40

Updated Сегодня, 11:40

Расписание ЕГЭ в 2023 году в Тюмени

16 февраля 2023, 08:56
Фото: 1MI
Расписание ЕГЭ в 2023 году в Тюмени
ЕГЭ в 2023 году в Тюмени будет проводиться согласно расписанию, которое утвердили в середине декабря 2022 года. На какие даты запланированы экзамены — рассказываем в этом материале.
Сюжет
Тюмень

Основное расписание ЕГЭ в 2023 году

Основное расписание ЕГЭ-2023 в Тюмени и для других регионов РФ было утверждено еще в 2022 году, 15 декабря, на уровне Министерства просвещения и Рособрнадзора. В соответствии с приказом, который был выпущен в ноябре 2022 года, для школьников, завершающих обучение в 11-х классах в общеобразовательных учреждениях, лицеях и гимназиях Тюмени, проверка по заданиям ЕГЭ начнутся 26 мая и завершатся 20 июня — на эту дату, согласно расписанию, запланирован последний единый государственный экзамен. В этот день ученики будут сдавать ИКТ и информатику. Изменения в это расписание вноситься не будут.

В первый день ЕГЭ-2023 в Тюмени проводится проверка по одному из трех предметов — химии, литературе или географии. Русский язык школьники сдают в рамках ЕГЭ 29 мая, а уже 1 июня им предстоит сдавать математику.

Сдача ЕГЭ-2023 в Тюмени для школьников по физике и истории (основной раздел) запланирована на 5 июня, обществознание пишут 8 июня. В период с 13 по 17 июня школьники Тюмени сдают иностранные языки (говорение) — на выбор, в зависимости от того, какой язык они изучают. На эти же дни запланирована сдача ЕГЭ-2023 в Тюмени по заданиям по биологии. Информатику и ИКТ сдают 19 и 20 июня. Это сформированное и утвержденное расписание, которое не претерпит изменений.

Резервные дни ЕГЭ в Тюмени

Для проведения ЕГЭ-2023 в Тюмени запланированы также резервные дни. Этот период начинается 22 июня и завершается 1 июля. Предметы в графике стоят в определенном порядке, и изменений уже не будет: сначала сдается ЕГЭ по русскому языку, далее – по литературе и географии. Следующий предмет в рамках резервного расписания – математика (базовая), потом идут иностранные языки (говорение), ИКТ и информатика, биология.

28 и 29 июня школьники могут сдать ЕГЭ-2023 по химии, физике, истории и обществознанию. Последний день, 1 июля, отводится для сдачи ЕГЭ-2023 в Тюмени по всем школьным дисциплинам. Изменения в график не вносятся.

Основное расписание ЕГЭ в 2023 году
Фото: obrnadzor.gov.ru

Расписание досрочного ЕГЭ в 2023 году

В силу обстоятельств и определенных причин, изменения личных обстоятельств школьники имеют право сдать ЕГЭ в 2023 году в Тюмени досрочно. Это не считается исключением из правил, и для такой сдачи разработано отдельное расписание. Период для досрочного выполнения экзаменационных заданий начинается 20 марта и завершается 10 апреля. Какой именно это будет день, понедельник, вторник либо другой, можно уточнить в графике.

В первый день досрочной сдачи ЕГЭ в 2023 году юноши и девушки имеют возможность сдать экзамены по литературе и географии, далее — по русскому языку. Следующей дисциплиной в расписании идет математика, в том числе профильного уровня. На 30 марта, без изменений, запланирована досрочная сдача ЕГЭ-2023 в Тюмени по французскому, английскому и другим иностранным языкам. В этот же день досрочно проводится единый государственный экзамен по физике и биологии. На сдачу экзамена отводится определенное количество минут, как и в случае со сдачей по основному расписанию. Так было и в прошлом году: изменений в этом отношении нет.

Досрочно сдать ЕГЭ в 2023 по информатике, ИКТ и по обществознанию, согласно установленному расписанию и по установленным заданиям, можно 6 апреля. Оставшиеся дисциплины, а именно химию и историю, школьники могут сдать досрочно 10 апреля.

Резервные дни досрочного ЕГЭ в Тюмени

Для тех, кто сдает ЕГЭ-2023 в Тюмени досрочно, так же как и для других школьников, предусмотрены резервные дни со своим расписанием (с 12 по 19 апреля). Так, 12 апреля можно сдать несколько дисциплин — химию, географию, историю, а также иностранный язык и информатику. Далее предусмотрены резервные дни для сдачи ЕГЭ в 2023 году по физике, иностранным языкам, биологии, обществознании и литературе, а также математике (19.04).

В заключительные дни резервного расписания ЕГЭ в 2023 году школьники имеют возможность написать русский язык и математику.

Расписание досрочного ЕГЭ в 2023 году
Фото: 1MI

Расписание ЕГЭ-2023 для выпускников прошлых лет в Тюмени

Сдать ЕГЭ в 2023 году в Тюмени могут в том числе и те, кто окончил школу в прошлые годы, например в 2022 и в 2021 годах. Для этого им необходимо было подать соответствующее заявление через портал «Госуслуги» до 1 февраля 2023 года. Вместе с заявлением подаются документы, в том числе СНИЛС и паспорт, документ о предыдущей ступени образования.

Те, кто успел подать заявление, могут сдавать ЕГЭ-2023 в Тюмени в специально отведенные для этого сроки — либо в дни, предусмотренные в резервном расписании, либо вместе с выпускниками 2023 года, сдающими экзамены досрочно.

Расписание ЕГЭ-2023 для выпускников прошлых лет в Тюмени
Фото: 1MI
#Тюмень#ЕГЭ
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