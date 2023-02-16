Посылки из-за рубежа тюменцам будут приходить быстрее в 1,5 раза

Posted Сегодня, 06:54
Published Сегодня, 06:54
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«Открытие центра позволит продавцам из Казахстана масштабировать продажи на многомиллионную лояльную аудиторию маркетплейса в России. При размещении товаров на складе Ozon срок доставки в Россию сократится в 1,5 раза — до 10 дней и меньше», — сообщили «Нашему городу» в пресс-службе Ozon.
Ozon начал расширять присутствие в регионе со второй половины 2021 года. На данный момент логистическая инфраструктура Ozon в Казахстане включает в себя два сортировочных центра в Алматы и Астане, а также около полусотни брендированных пунктов выдачи заказов.
Ранее посылки из-за рубежа жителям Тюменской области приходилось ждать не менее двух-четырех недель.
«Наш Город» писал, что Тюменская область и компания Wildberries заключили соглашение о строительстве в областной столице логистического центра. Стоимость реализации инвестиционного проекта составит не менее 8 миллиардов рублей.