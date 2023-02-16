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Published Сегодня, 06:54

Modified Сегодня, 07:56

Updated Сегодня, 07:56

Посылки из-за рубежа тюменцам будут приходить быстрее в 1,5 раза

16 февраля 2023, 06:54
Фото: 1MI

Сроки доставки товаров из-за рубежа в Тюмень сократятся в полтора раза

Жители Тюменской области будут получать быстрее в 1,5 раза посылки из заграницы благодаря открытию логистического центра Ozon в Казахстане.
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Тюмень
«Открытие центра позволит продавцам из Казахстана масштабировать продажи на многомиллионную лояльную аудиторию маркетплейса в России. При размещении товаров на складе Ozon срок доставки в Россию сократится в 1,5 раза — до 10 дней и меньше», — сообщили «Нашему городу» в пресс-службе Ozon.

Ozon начал расширять присутствие в регионе со второй половины 2021 года. На данный момент логистическая инфраструктура Ozon в Казахстане включает в себя два сортировочных центра в Алматы и Астане, а также около полусотни брендированных пунктов выдачи заказов.

Ранее посылки из-за рубежа жителям Тюменской области приходилось ждать не менее двух-четырех недель.

«Наш Город» писал, что Тюменская область и компания Wildberries заключили соглашение о строительстве в областной столице логистического центра. Стоимость реализации инвестиционного проекта составит не менее 8 миллиардов рублей.

Строительства склада Wildberries отложили
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Товары#Покупки#Покупки в интернете#Тюмень#Тюменская область
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