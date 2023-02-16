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Published Сегодня, 20:46

Modified Сегодня, 20:48

Updated Сегодня, 20:48

«Полураздетый, за спиной что-то вроде мачете»: тюменцы заявили в полицию на соседа

16 февраля 2023, 20:46
Фото: 1MI

В одном из подъездов тюменских домов появился полуголый неадекватный мужчина

Жители Тюмени по улице Бориса Щербины, 18, жалуются, что в их доме появился полураздетый подозрительный тип с каким-то оружием за спиной. Пост об этом появился в паблике «ЧС Тюмень».
«Зашел с улицы раздетый, за спиной было что-то похожее на мачете. Кто знает, что у него на уме, порубит и имя не спросит. В полицию звонили, пока никакой реакции», — написал местный житель.

Некоторые подписчики не увидели в поведении молодого человека ничего подозрительного и посоветовали автору поста получше познакомиться со своими соседями. Других, напротив, мужчина тоже насторожил.

«Такое ощущение, что он ждал, когда придут люди. Кнопку вызова лифта нажал с приходом девочек», — написали в комментариях.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменцы пожаловались на молодых людей, которые разнесли подъезд и сломали лифт в поисках зелья в одном из многоквартирных домов.

 

Трое молодых людей в поисках зелья разнесли весь подъезд
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#Елена Чебоксарова#Маньяки#Подъезд#Жалобы#Жильцы домов#Многоквартирный дом#Жилой дом#Общество
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