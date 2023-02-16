«Полураздетый, за спиной что-то вроде мачете»: тюменцы заявили в полицию на соседа

Posted Сегодня, 20:46
Published Сегодня, 20:46
Modified Сегодня, 20:48
Updated Сегодня, 20:48
«Зашел с улицы раздетый, за спиной было что-то похожее на мачете. Кто знает, что у него на уме, порубит и имя не спросит. В полицию звонили, пока никакой реакции», — написал местный житель.
Некоторые подписчики не увидели в поведении молодого человека ничего подозрительного и посоветовали автору поста получше познакомиться со своими соседями. Других, напротив, мужчина тоже насторожил.
«Такое ощущение, что он ждал, когда придут люди. Кнопку вызова лифта нажал с приходом девочек», — написали в комментариях.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменцы пожаловались на молодых людей, которые разнесли подъезд и сломали лифт в поисках зелья в одном из многоквартирных домов.