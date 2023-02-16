«Полураздетый, за спиной что-то вроде мачете»: тюменцы заявили в полицию на соседа

В одном из подъездов тюменских домов появился полуголый неадекватный мужчина

Жители Тюмени по улице Бориса Щербины, 18, жалуются, что в их доме появился полураздетый подозрительный тип с каким-то оружием за спиной. Пост об этом появился в паблике «ЧС Тюмень».

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