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Posted Сегодня, 14:22

Published Сегодня, 14:22

Modified Сегодня, 15:31

Updated Сегодня, 15:31

От дорожной соли у тюменца «каждую зиму гниет автомобиль и разваливается обувь»

16 февраля 2023, 14:22
Фото: Авито

Тюменец требует прекратить «травлю дорог» галитом

В паблике «Типичная Тюмень» появилась жалоба от горожанина. Местный житель недоволен противоголедными материалами, которыми обрабатывают дороги По словам тюменца, дорожная соль приносит ему большие неприятности.
«У меня автомобиль каждую зиму просто гниёт, хотя не такой и старый, крылья под покраску, а после каждой мойки через несколько километров покрывается какой-то белесой. Впрочем, такая же ситуация и с обувью, которая еще новая, но разваливается. Подскажите, когда прекратится эта травля дорог реагентами или чем там её посыпают дорожники?» — возмутился автор поста.

Тюменцы жалуются на эту проблему в социальных сетях не впервые. В комментариях многие поддержали высказавшегося горожанина.

«Покупал авто б/у из Ханты-Мансийска 2007 года — всё в идеале. Француз с оцинковкой. 3 года на тюменских дорогах — и всё пороги в дырках уже. Съело. Хотя стабильно раз в неделю мою», — рассказал один из комментаторов.

В горадминистрации тюменцев заверили, что для предупреждения образования зимней скользкости дорожная соль используется в минимальных количествах.

Ранее «Наш город» писал, что в декабре прошлого года в Тюмени для устранения наледи на дороги вылили 136 тонн противогололедных материалов.

На тюменские дороги вылили более 135 тонн противогололедных материалов
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#Елена Чебоксарова#Галит#Соль#Дорожная соль#Жалобы#Тюменцы#Администрация#Администрация г.Тюмени
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