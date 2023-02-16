От дорожной соли у тюменца «каждую зиму гниет автомобиль и разваливается обувь»

Posted Сегодня, 14:22
Published Сегодня, 14:22
Modified Сегодня, 15:31
Updated Сегодня, 15:31
«У меня автомобиль каждую зиму просто гниёт, хотя не такой и старый, крылья под покраску, а после каждой мойки через несколько километров покрывается какой-то белесой. Впрочем, такая же ситуация и с обувью, которая еще новая, но разваливается. Подскажите, когда прекратится эта травля дорог реагентами или чем там её посыпают дорожники?» — возмутился автор поста.
Тюменцы жалуются на эту проблему в социальных сетях не впервые. В комментариях многие поддержали высказавшегося горожанина.
«Покупал авто б/у из Ханты-Мансийска 2007 года — всё в идеале. Француз с оцинковкой. 3 года на тюменских дорогах — и всё пороги в дырках уже. Съело. Хотя стабильно раз в неделю мою», — рассказал один из комментаторов.
В горадминистрации тюменцев заверили, что для предупреждения образования зимней скользкости дорожная соль используется в минимальных количествах.
Ранее «Наш город» писал, что в декабре прошлого года в Тюмени для устранения наледи на дороги вылили 136 тонн противогололедных материалов.