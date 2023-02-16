nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:28

Published Сегодня, 09:28

Modified Сегодня, 09:28

Updated Сегодня, 09:28

Неисправность выявили у летевшего в Тюмень самолета

16 февраля 2023, 09:28
Фото: 1MI

Стекло треснуло у летевшего в Тюмень самолета

Лобовое стекло треснуло у самолета, летевшего из Москвы в Тюмень. Об этом сообщается в Telegram-канале Aviaincident.

Согласно информации, инцидент произошел утром 14 февраля на борту воздушного судна B-737-400, RA-73 064. Рейс выполняла компания «Ютэйр». Треснул покровный слой лобового стекла со стороны второго пилота. Сообщение о повреждении поступило от командира экипажа уже по прилету в Рощино.

«Произведена оценка повреждения. Организованы работы по замене неисправного компонента для ввода воздушного судна в строй», — отмечается в Telegram-канале.

Ранее «Наш город» писал, что жителям Тюмени придется переплатить за отдых в Турции из-за недостатка самолетов.

Жителям Тюмени придется переплатить за отдых в Турции из-за недостатка самолетов
Узнать подробнее
#Происшествия#Самолет#Авиарейсы#Неисправность#Транспорт#Безопасность#Новости#Тюменская область#Вера Романескул
Подпишитесь
Жителей новостроек могут лишить дополнительных бесплатных часов на парковках
Сегодня, 08:14
Тюменские врачи удалили у женщины опухоли весом более 9 килограммов
Сегодня, 08:27
В тюменских аптеках возник дефицит рецептурных лекарств
Сегодня, 08:59
Власти тюменской области ищут кредитора для покрытия дефицита бюджета
Сегодня, 07:36
Тюменская область готовится к паводку
Сегодня, 07:17
Посылки из-за рубежа тюменцам будут приходить быстрее в 1,5 раза
Сегодня, 06:54