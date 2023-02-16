Неисправность выявили у летевшего в Тюмень самолета

Posted Сегодня, 09:28
Published Сегодня, 09:28
Modified Сегодня, 09:28
Updated Сегодня, 09:28
Согласно информации, инцидент произошел утром 14 февраля на борту воздушного судна B-737-400, RA-73 064. Рейс выполняла компания «Ютэйр». Треснул покровный слой лобового стекла со стороны второго пилота. Сообщение о повреждении поступило от командира экипажа уже по прилету в Рощино.
«Произведена оценка повреждения. Организованы работы по замене неисправного компонента для ввода воздушного судна в строй», — отмечается в Telegram-канале.
Ранее «Наш город» писал, что жителям Тюмени придется переплатить за отдых в Турции из-за недостатка самолетов.