Неисправность выявили у летевшего в Тюмень самолета

Согласно информации, инцидент произошел утром 14 февраля на борту воздушного судна B-737-400, RA-73 064. Рейс выполняла компания «Ютэйр». Треснул покровный слой лобового стекла со стороны второго пилота. Сообщение о повреждении поступило от командира экипажа уже по прилету в Рощино.